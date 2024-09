Những đảng viên tích cực học tập và làm theo Bác

Những năm qua, ông Rơ Châm Săng-Chi ủy viên, Trưởng thôn A (xã Gào) luôn tích cực và sâu sát cùng với Chi ủy lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu xã giao hàng năm. Đặc biệt là tuyên truyền vận động người dân thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Ông Săng cho biết: “Bà con đã tự nguyện di dời hàng rào và góp hơn 2.400 ngày công tham gia làm đường đường bê tông, tu sửa hội trường làng A khang trang. Các hộ đã đầu tư kinh phí làm hàng rào lưới B40 tại vườn nhà, đào hố rác,tham gia mua bảo hiểm y tế, an ninh trật tự luôn được giữ vững. Con em trong độ tuổi đến lớp đạt 100%, hiện làng có 15 cháu đang học cao đẳng, đại học".

Với sự đồng thuận hưởng ứng của tập thể cán bộ và Nhân dân nên làng A đã được UBND TP. Pleiku công nhận làng văn hóa năm thứ 13. Ông Rơ Châm Săng nhiều năm liền được Đảng ủy xã Gào tặng giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại phường Ia Kring có ông Trịnh Xuân Dậu-Chi ủy viên Chi bộ tổ dân phố 4 (phường Ia Kring) cũng luôn phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, chủ động cùng cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể triển khai công việc địa phương. Ông còn được người dân tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ dân phố 4 đã 10 năm Nhờ sự đồng thuận và chung tay của tập thể cán bộ và Nhân dân nên tổ dân phố 4 luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch mà Đảng ủy, HĐND, UBND phường giao. Tổ dân phố 4 đã được UBND thành phố công nhận danh hiệu văn hóa năm thứ 6.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ia Kring Lê Minh Hùng nhận xét: “Đồng chí Trịnh Xuân Dậu là đảng viên đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí được Đảng ủy phường công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền”.

Ông Nguyễn Cao Kỳ là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 6, phường Tây Sơn. Ông đã cùng tập thể chi bộ lãnh đạo khu dân cư làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời quan tâm kêu gọi các nguồn lực để hỗ trợ an sinh xã hội giúp hộ nghèo, khó khăn, vận động người dân trong tổ tích cực thực hiện các nghĩa vụ công dân, tham gia phong trào do địa phương phát động… Hàng năm có trên 96% hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố 6 nhiều năm liên tục đạt khu dân cư văn hóa.

Còn ông Nguyễn Văn Xuân-Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 6 (phường Trà Bá) luôn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người dân thực hiện công tác phòng-chống cháy nổ trong khu dân cư. Bà Nguyễn Thị Ái Nguyên-Chủ tịch UBND phường Trà Bá-cho biết: “Nhận thấy hẻm 43 Hàn Mặc Tử là hẻm cụt, bề rộng chỉ 3m,trường hợp nếu xảy ra cháy hoặc các sự cố khác thì việc di chuyển, tiếp cận vào khu vực này sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Giữa năm 2023, ông Xuân chủ động cùng với chi ủy, tổ dân phố bàn bạc phương án, vận động Nhân dân hưởng ứng việc góp kinh phí mua trang bị bình chữa cháy và một số dụng cụ cần thiết, đồng thời đã thành lập Tổ phòng cháy chữa cháy. Các gia đình trong hẻm đã được hướng dẫn về phòng ngừa cháy nổ, cách xử lý ban đầu và tại chỗ khi có tình huống cháy xảy ra trong khu dân cư”.

Hay các đảng viên Lê Văn Hạp và Hoàng Nhâm (phường Phù Đổng) cùng là bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố. Họ đã tích cực cùng với phường tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc, kiên trì vận động đến từng hộ gia đình đồng thuận tự tháo dỡ tường rào, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng, mở rộng chỉ giới các tuyến đường hẻm, cũng như góp kinh phí cùng với phường triển khai làm đường.

Ông Nguyễn Tuấn Quang-Bí thư Đảng ủy phường Phù Đổng-chia sẻ: “Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, địa phương đã làm tất cả 16 đường hẻm với tổng chiều dài 3 km, tổng kinh phí đầu tư hơn 4,4 tỷ đồng; trong đó nhà nước hỗ trợ gần 1,9 tỷ đồng và người dân góp hơn 2,5 tỷ đồng. Qua đó góp phần tạo thuận lợi cho sinh hoạt, đời sống, làm ăn của người dân, xây dựng bộ mặt đô thị của phường Phù Đổng ngày càng khang trang, phù hợp với xu thế phát triển chung của đô thị Pleiku”.