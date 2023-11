Người dân làng Ghè cần nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển

(GLO)- Đội ngũ người có uy tín ở huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) không chỉ góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với người dân trong việc xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

(GLO)- Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện biên giới Chư Prông (tỉnh Gia Lai) được triển khai phù hợp với thực tiễn, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

(GLO)- Chiều 15-11, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tiếp và làm việc với đoàn công tác do ngài Keijo Norvanto-Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam làm trưởng đoàn để cùng thảo luận về công tác triển khai Dự án Thoát nước và xử lý nước thải TP. Pleiku (giai đoạn 1) từ nguồn vốn hỗ trợ đầu tư công của Chính phủ Phần Lan.

Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 - 14/11/2023.

(GLO)- Sáng 13-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn An Thượng 3, xã Song An, thị xã An Khê.