Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Lơ Pang

(GLO)- Ngày 15-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Lơ Pang (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại làng Chụp.

Xã Lơ Pang có 1.212 hộ với 5.611 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%, có 7 thôn, làng; 340 hộ nghèo, 330 hộ cận nghèo.

Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Lơ Pang đã có những bước tiến triển rõ rệt, có chiều sâu, nhất là đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội; đời sống kinh tế của Nhân dân ngày càng được nâng cao, bà con đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Trong 8 tháng đầu năm 2023, Công an xã Lơ Pang đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với 6 lượt tuyên truyền về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng-chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy tại 7/7 thôn, làng, với hơn 830 lượt người tham dự. Việc xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động các mô hình, tổ chức quần chúng tự quản về an ninh trật tự tại các thôn, làng, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường... theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” cũng được quan tâm. Hiện trên địa bàn xã có 7 tổ tự quản an ninh nhân dân, 7 tổ hòa giải tại 7/7 thôn làng, 1 mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Tại ngày hội, 3 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND xã khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Ban tổ chức Ngày hội trao tặng quà cho tập thể làng Chụp vì đã có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dịp này, xã Lơ Pang đã phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và tiến hành ký kết Quy chế phối hợp giữa các thôn, làng trong phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào trong thời gian tới.