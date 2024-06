Báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở Công thương Gia Lai đã triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý của ngành. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước giảm 0,95% so với cùng kỳ (trong đó ngành sản xuất và phân phối điện giảm 3,03; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,27%; ngành cung cấp nước, hoạt động thu gom xử lý rác thải tăng 0,75%; ngành khai khoáng tăng 39,4%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 29.232 tỷ đồng (đạt 23,77% kế hoạch, tăng 8,95% so với cùng kỳ). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 525 triệu USD (đạt 70% kế hoạch, tăng 16,98% so với cùng kỳ). Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 99 triệu USD (đạt 86% kế hoạch, tăng 23,7% so cùng kỳ).

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù một số nhà máy điện gió đi vào vận hành đã góp phần vào sản lượng điện trên địa bàn, nhưng do tình hình thời tiết bất lợi, lượng nước về các hồ chứa nhà máy thủy điện đạt thấp và có sự điều tiết của Cục điều tiết điện lực nên sản lượng điện sản xuất của các nhà máy thủy điện lớn trên địa bàn giảm mạnh, từ đó tác động lớn đến sản lượng sản xuất điện trên địa bàn.

Các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị và chợ hoạt động kinh doanh ổn định; hoạt động xuất khẩu của tỉnh thuận lợi do nhu cầu tiêu dùng thị trường thế giới tăng cao vào các dịp lễ mùa đông, nhất là Tết Dương lịch tại một số thị trường như EU, Mỹ, Trung Quốc; giá cà phê thu mua nội địa tăng gấp 2 lần, giá xuất khẩu bình quân tăng cao hơn 30% so với cùng kỳ là điều kiện thuận lợi thúc đẩy xuất khẩu.

Trong công tác thực hiện nhiệm vụ quản lý của ngành, Sở đã xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án; ban hành các văn bản hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp triển khai các bước theo quy định; thực hiện quản lý về lĩnh vực năng lượng, triển khai công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; triển khai công tác đảm bảo an toàn, phòng chống cháy, nổ; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ nông sản; phát triển thương mại điện tử; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch khuyến công; chương trình chuyển đổi số ngành công thương…

Để triển khai công tác trong 6 tháng cuối năm, Hội nghị đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của ngành, như: tiếp tục tổ chức làm việc với các nhà máy sản xuất công nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời, giúp các nhà máy phát triển ổn định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp; xây dựng kế hoạch thực hiện phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu triển khai Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 202-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo dõi và kịp thời tham mưu để các cấp, ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công thương chủ động triển khai các giải pháp đối phó với ảnh hưởng của bão, lũ. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện 18 kế hoạch, chương trình, đề án lĩnh vực thương mại năm 2024.