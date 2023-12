Mang Yang: Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 148% kế hoạch

Trong năm 2023, kinh tế của huyện tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt nghị quyết đề ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2023 ước đạt 7.662,6 tỷ đồng, đạt 100,58% kế hoạch, tăng 11,7% so với năm 2022; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp ước đạt hơn 2.911,3 tỷ đồng, tăng 7,02% so với năm trước. Toàn huyện gieo trồng 11.232 ha cây trồng các loại, đạt 104,7% kế hoạch.

Giá trị sản xuất công nghiệp, ước thực hiện 1.422,1 tỷ đồng, đạt 101,05% kế hoạch, tăng 15,4% so với năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (theo giá hiện hành), ước đạt 1.952 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch, tăng 15,85% so với năm trước. Giá trị sản xuất thương mại-dịch vụ ước đạt 2.303,7 tỷ đồng, đạt 100,03% kế hoạch, tăng 15,63% so với năm 2022.

Tính đến ngày 13-12-2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn được 606,926 tỷ đồng, đạt 148,13% kế hoạch; tổng chi ngân sách địa phương 496,268 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được chú trọng. Ngành giáo dục và đào tạo triển khai hoạt động dạy và học đảm bảo theo kế hoạch, các nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện nghiêm túc. Công tác chăm sóc sức khỏe người dân; phòng-chống dịch bệnh được chú trọng. Huyện chỉ đạo quyết liệt khẩn trương triển khai vốn đầu tư phát triển; thực hiện, giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc. Đã tiến hành kiểm tra nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, Tuyên giáo, Dân vận, Văn phòng cấp ủy năm 2023 tại 12 xã, thị trấn. Hoàn thành xác minh kê khai tài sản, thu nhập đối với 3/9 đảng viên. Tiếp tục triển khai công tác dân vận, quy chế dân chủ theo kế hoạch. Tổ chức tiếp xúc, đối thoại chuyên đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn huyện năm 2023.

Năm 2024, huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tập trung rà soát, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giới thiệu quảng bá sản phẩm, lưu thông hàng hóa; xây dựng liên kết chuỗi giá trị, chương trình mỗi xã một sản phẩm. Tăng cường kiểm tra, giám sát giá cả, chất lượng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững và gắn với nâng cao chất lượng đời sống của người dân; triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Cùng với đó, huyện tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo, chế độ với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Triển khai thực hiện các giải pháp trong kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mang Yang giai đoạn 2023-2025.