Năm 2023, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên kinh tế thị xã tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện năm 2023 là 4.202,24 tỷ đồng, đạt 100,01% so với kế hoạch, tăng 8,33% so với năm 2022; trong đó nông-lâm-thủy sản tăng 5,89%, công nghiệp-xây dựng tăng 7,95%, thương mại-dịch vụ tăng 9,82%. Tổng diện tích gieo trồng đạt 11.574,3 ha, đạt 100,02% kế hoạch và tăng 0,11% so với năm 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.310 tỷ đồng, đạt 100,04% kế hoạch, tăng 26,75% so với năm 2022. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên 371 tỷ đồng, đạt 107,16% so với dự toán tỉnh giao...

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, thông tin, truyền thông có bước phát triển; chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng được thực hiện kịp thời, đúng quy định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc...Trong số 21 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra năm 2023, có 18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu không đạt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023; trong đó tập trung phân tích 3 chỉ tiêu chưa đạt gồm: trồng rừng, xây dựng nông thôn mới nâng cao, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho ý kiến về quy hoạch các xã, phường, thị xã trong giai đoạn tiếp theo; vấn đề giải ngân vốn đầu tư chậm; xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai…

Hội nghị thống nhất thông qua các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2024: Tốc độ tăng giá trị sản xuất 8,4%; giá trị sản xuất đạt 4.555,06 tỷ đồng, trồng mới 110 ha rừng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 112,009 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,62%, cận nghèo còn 2,02%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 90,75%…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của thị xã trong năm 2023. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được, thị xã còn 3 chỉ tiêu chưa đạt. Năm 2024 là năm bản lề hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ, vì vậy thị xã cần có những hội nghị chuyên đề để có chỉ đạo chung đối với các chỉ tiêu chưa đạt, đặc biệt là các chỉ tiêu giảm nghèo, bảo hiểm y tế, xây dựng làng nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao…Một số chỉ tiêu tỉnh giao thị xã trong năm 2024 giảm so với năm 2023 là điều kiện thuận lợi cho địa phương trong xây dựng kế hoạch thực hiện, song để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy mong rằng năm 2024, thị xã tiếp tục có những đổi mới, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu nghị quyết đề ra.