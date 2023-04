Ia Grai và Chư Pưh hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ huyện

Tin liên quan Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Pa lần thứ 14 (mở rộng)

Trong quý I, huyện Ia Grai có tổng giá trị sản xuất 2.476 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu ngân sách 38,6 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Các chương trình mục tiêu quốc gia: phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi; xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ góp phần nâng cao đời sống người dân. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có sự chuyển biến tích cực; an ninh chính trị được giữ vững ổn định.

Trong quý I, toàn huyện kết nạp 34 đảng viên mới, đạt 22,6% Nghị quyết. Huyện đã trao huy hiệu Đảng cho 22 đảng viên từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng; thi hành kỷ luật 6 đảng viên vi phạm.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã trao giấy khen cho 8 chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và 22 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Đối với huyện Chư Pưh, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy, sự nỗ lực phấn đấu của của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, tình hình kinh tế-xã hội của huyện đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Giá trị sản xuất đạt 949,88 tỷ đồng, đạt 19,91% so với Nghị quyết, tăng 13,92% so với năm ngoái. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2022-2023 đạt hơn 1.882 ha, đạt 100,4% kế hoạch và đạt 103,4% so với cùng kỳ. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, công tác phòng-chống dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh xảy ra. Công tác thú y, phòng-chống dịch bệnh gia súc gia cầm, bảo vệ thực vật, khuyến nông, thuỷ lợi được chú trọng triển khai đạt nhiều kết quả.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chú trọng, các cơ quan chuyên môn tiếp tục tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, góp phần sớm hoàn thành chương trình. Hiện huyện có có 6 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 8 đến 10 tiêu chí. Giá trị công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt 417 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch. Công tác thu, chi ngân sách đạt khá, tổng thu ngân sách trong 3 tháng đầu năm đạt gần 111,3 tỷ đồng. Công tác Tài nguyên và Môi trường, quy hoạch, hoạt động thương mại-dịch vụ và các hoạt động ngân hàng được quản lý chặt chẽ, đạt hiệu quả cao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng. Trong 3 tháng đầu năm, huyện đã kết nạp 11 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 1.685 đồng chí. Công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo thực hiện. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được tăng cường, củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả.

Dịp này, Huyện ủy Chư Pưh đã tặng hoa và quà chia tay đồng chí Huỳnh Minh Thuận-Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Chư Pưh nhận nhiệm vụ mới.