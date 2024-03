Mang Yang: Tạm giữ đối tượng trộm cắp tài sản

Trước đó, vào ngày 1-3, Công an xã Kon Thụp tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Tự (trú tại làng Pơ Nang, xã Kon Thụp) về việc ngày 29-2, gia đình ông đi vắng thì bị kẻ gian vào nhà lấy trộm 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A21s A217 và 1 tượng gỗ cà te đục hình ông di lặc với tổng trị giá tài sản khoảng 11 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mang Yang phối hợp với Công an xã Kon Thụp tiến hành truy xét đối tượng. Đến ngày 3-3, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định Hoàng Văn Hín là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên.Tại cơ quan Công an, Hín khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.