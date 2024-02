Mang Yang: Tạm giữ đối tượng trộm cắp tài sản

Ngày 3-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Am Yưp (SN 1990, trú tại làng Hleh, xã A Dơk, huyện Đak Đoa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào trưa ngày 26-1, anh N. (trú tại làng Brếp, xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang) phát hiện xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter (trị giá khoảng 37 triệu) của mình để trước sân nhà bị kẻ gian lấy mất nên đến cơ quan Công an trình báo.

Nhận tin báo, Công an huyện Mang Yang tiến hành điều tra, truy xét đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 1-2, Công an huyện Mang Yang xác định, bắt giữ đối tượng Am Yưp. Tại cơ quan Công an, Am Yưp khai nhận hành vi trộm cắp tài sản trên.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mang Yang tiếp tục điều tra, làm rõ.