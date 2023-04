Công an Mang Yang quyết liệt ngăn chặn tội phạm trộm cắp tài sản

Lợi dụng sự chủ quan, thiếu cảnh giác của người dân, từ năm 2022 đến nay, các đối tượng xấu đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Mang Yang. Hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản khiến người dân hết sức bức xúc.

Thiếu tá Lê Thanh Hoài-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Mang Yang) cho biết: 80% số vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện do đối tượng trong độ tuổi thanh niên thực hiện. Trong số này, hầu hết không có việc làm, lại quen ăn chơi lêu lổng và thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình.

Cũng theo Thiếu tá Hoài, cuối năm 2022 và đầu năm 2023, nhiều hộ dân ở thị trấn Kon Dơng và các xã giáp ranh liên tục bị kẻ gian lấy trộm máy bơm tưới nước ở rẫy, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 20 triệu đồng. Ngay sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự huy động lực lượng tổ chức điều tra, truy xét, khoanh vùng đối tượng.

Sau một thời gian tích cực điều tra xác minh, ngày 18-3-2023, Công an huyện Mang Yang đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Mai Hiếu (SN 1997), Ninh Tiến Đạt (SN 2003) và Mông Đình Chung (SN 2004, cùng trú tại thị trấn Kon Dơng). Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã trộm cắp 5 máy bơm nước của người dân để bán.

Trước đó, Công an huyện Mang Yang tiếp nhận tin báo của ông Dual (làng Đak Ó, xã Kon Chiêng) về việc: Tối 6-8-2022, gia đình ông bị kẻ gian bắt trộm 3 con bò. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9-8-2022, Công an huyện đã bắt giữ đối tượng Vi Văn Tường (SN 1994, trú tại làng Dơ Nâu, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang).

Tại cơ quan Công an, Tường khai nhận đã bắt trộm 3 con bò của ông Dual. Trong lúc đối tượng đang chuẩn bị đưa số bò trên đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Mở rộng điều tra, Tường còn khai nhận đã bắt trộm 7 con bò (trị giá khoảng 70 triệu đồng) của người dân xã Lơ Pang và Kon Thụp.

Nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, Công an huyện Mang Yang thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát nắm tình hình, quản lý địa bàn kết hợp rà soát các đối tượng ăn chơi lêu lổng để gọi hỏi răn đe, giáo dục kịp thời. Mặt khác, đơn vị tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thành lập các mô hình tự quản về an ninh trật tự như: camera an ninh; tiếng kẻng an ninh; cổng làng bình yên; phòng-chống tội phạm trộm cắp tài sản…

Đồng thời, Công an huyện phối hợp củng cố, kiện toàn các tổ tự quản an ninh trật tự tại các thôn, làng, tổ dân phố để cùng với lực lượng chức năng thực hiện việc tuần tra, kiểm soát nắm tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức hơn 83 buổi tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm với hơn 5.421 lượt người tham gia.

Với tinh thần quyết tâm cao, năm 2022, Công an huyện Mang Yang đã điều tra, xử lý 17 vụ/28 đối tượng trộm cắp tài sản. Riêng từ đầu năm đến nay, Công an huyện Mang Yang đã xử lý 5 vụ/7 đối tượng trộm cắp tài sản.

Trao đổi với P.V, Trung tá Nguyễn Chí Công-Phó Trưởng Công an huyện Mang Yang-cho biết: Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục phối hợp với hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng thanh-thiếu niên. Công an huyện cũng sẽ huy động lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp tuần tra bí mật, khép kín để ngăn chặn, xử lý tội phạm; làm tốt công tác điều tra các vụ án; gọi hỏi răn đe các đối tượng hình sự, ma túy; làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.