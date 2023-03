(GLO)-Sau một thời gian tích cực điều tra xác minh, Công an huyện Mang Yang vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023, nhiều hộ dân trên địa bàn thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang­) và các xã giáp ranh, liên tục bị kẻ gian lấy trộm máy bơm tưới nước rẫy (ước tính thiệt hại khoảng 20 triệu đồng).

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Mang Yang đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện) tiến hành huy động lực lượng tổ chức điều tra, truy xét, khoanh vùng và đến ngày 18-3-2023 đã bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Mai Hiếu (SN 1997); Ninh Tiến Đạt (SN 2003) và Mông Đình Chung (SN 2004, cùng trú tại thị trấn Kon Dơng).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã trộm cắp 5 máy bơm nước của người dân. Theo cơ quan Công an, đối tượng Chung và Hiếu có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an huyện Mang Yang đang tạm giam 3 đối tượng trên để tiếp tục, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.