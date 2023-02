Mang Yang: Tạm giữ đối tượng " đột vòm'' trộm cắp tài sản

(GLO)- Ngày 4-2, Lực lượng Cảnh sát 113-Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn một vụ "hỗn chiến" giữa 2 nhóm thanh niên và thu giữ nhiều hung khí để tiếp tục điều tra làm rõ.

(GLO)- Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Xuân Định (SN 1995, trú thôn 2, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại chùa Bửu Minh (thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh).

Phòng Cảnh sát kinh tế-Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng liên quan đến vụ án hình sự xảy ra tại CDC Hà Giang.

(GLO)- Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm của ông N.A.D-Giám đốc Điện lực Ayun Pa về việc Điện lực Ayun Pa bị kẻ trộm cắt khóa kho, lấy mất tài sản gồm 1 kìm cộng lực và một số cuộn dây cáp điện (tổng trị giá khoảng 32 triệu đồng).

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tiến hành khám xét 32 trung tâm, khởi tố 248 bị can tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước.