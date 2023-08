Mang Yang bồi dưỡng nghiệp vụ cho 70 cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở

Tại lớp tập huấn, các học viên được tìm hiểu, quán triệt 8 chuyên đề bao gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số nghiệp vụ công tác của Hội Cựu chiến binh cơ sở; tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện; trách nhiệm của Hội Cựu chiến binh trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; công tác an toàn giao thông; hướng dẫn nghiệp vụ vay vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội; thực hiện chế độ, chính sách đối với Hội Cựu chiến binh; hướng dẫn thi hành điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam; hệ thống chính trị ở Việt Nam...

Đồng thời, các báo cáo viên cũng quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Cựu chiến binh huyện nhiệm kỳ 2022-2027.

Những vấn đề được phổ biến, trao đổi tại lớp tập huấn là cơ sở giúp cán bộ cựu chiến binh nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; đồng thời trang bị thêm kiến thức nghiệp vụ công tác nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua do Hội Cựu chiến binh các cấp phát động; phối hợp với các lực lượng tham gia giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự tại địa phương.