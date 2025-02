Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, chúc mừng Sở y tế, các bệnh viện nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương tại buổi làm việc với Thường trực Thị ủy An Khê và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cửu An (thị xã An Khê) vào chiều 19-2.