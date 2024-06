Lãnh đạo Công an tỉnh đối thoại với Công an cấp xã

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25-7-2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tính đến ngày 14-5-2024, Công an tỉnh đã bố trí 1.166 cán bộ, chiến sĩ công tại 196/196 Công an xã, thị trấn; bảo đảm trung bình 5,94 cán bộ, chiến sĩ/xã, thị trấn. Cùng với đó, 27 xã, thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự đã bố trí mỗi xã 8 cán bộ, chiến sĩ. Đến nay, 100% Công an xã, thị trấn có chi bộ riêng và ban hành quy chế làm việc theo quy định; 191 bí thư chi bộ, Trưởng Công an xã tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã (đạt 97,45%); 29 bí thư chi bộ, Trưởng Công an cấp xã tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã (đạt 14,8%); 146 Trưởng Công an xã, phường, thị trấn tham gia HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 (đạt 74,49%).

Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, một số xã có đông người đồng bào dân tộc thiểu số, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số để phù hợp với nhiệm vụ được giao. Lực lượng Công an xã, phường, thị trấn đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động, sự kiện về chính trị, kinh tế, văn hoá, thể thao... trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên một số ý kiến liên quan đến lĩnh vực công tác của Công an cấp xã. Lãnh đạo Công an tỉnh đã trao đổi, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của các đại biểu.