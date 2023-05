Công an tỉnh Gia Lai đối thoại với cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã

(GLO)- Chiều 30-5, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị đối thoại giữa Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh với cán bộ, chiến sĩ Công an xã, phường, thị trấn.

Thực hiện theo chủ trương của Bộ Công an, từ năm 2019, Công an tỉnh đã bố trí cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an cấp xã. Đến nay, Công an tỉnh đã hoàn thành xây dựng tổ chức bộ máy Công an cấp xã tại 220/220 xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Sau 4 năm thực hiện, lực lượng Công an xã chính quy đã nỗ lực bám địa bàn, khắc phục khó khăn, phát huy tốt vai trò là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, được các cấp chính quyền đánh giá cao.

Hội nghị đối thoại ghi nhận 14 kiến nghị, đề xuất của lực lượng Công an cấp xã về việc thiếu quân số, trụ sở làm việc thiếu hoặc xuống cấp trầm trọng, thiếu trang thiết bị phục vụ công tác, chế độ chính sách tiền ăn định lượng, chính sách cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách và công tác phối hợp giữa Công an cấp xã với các ban, ngành của địa phương còn mang tính hình thức, văn bản…

Lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ đã trả lời, giải đáp một số kiến nghị, đề xuất của lực lượng Công an xã tại hội nghị. Ngoài ra, còn một số kiến nghị được tổng hợp để báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh xem xét, đề xuất chính quyền địa phương các cấp và Bộ Công an quan tâm giải quyết trong thời gian tới.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh Rah Lan Lâm đánh giá cao những kiến nghị, đề xuất mang tính thẳng thắn, trách nhiệm của lực lượng Công an cấp xã trong buổi đối thoại và biểu dương thành tích nổi bật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở; đồng thời, đề nghị lực lượng Công an cấp xã tiếp tục nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.