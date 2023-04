Ký kết giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục ở Chư Sê

(GLO)- Chiều 24-4, Công an huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025.

Tại chương trình, các đơn vị tổ chức đã thống nhất xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện các nội dung chính trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025.

Đồng thời, ký kết phối hợp thực hiện các nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đội ngũ giáo viên và học sinh, xây dựng văn hoá giao thông cho học sinh, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn; chỉ đạo các trường phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Đội trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và các mô hình hay, hiệu quả khác trên địa bàn huyện; đưa nội dung giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và văn hóa khi tham gia giao thông vào chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp, lồng ghép một số nội dung vào môn học và hoạt động giáo dục từ mầm non đến THCS theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, tăng cường hướng dẫn học sinh các kỹ năng tham gia giao thông an toàn theo nhóm lứa tuổi, tập trung vào một số chuyên đề như: Đến trường an toàn, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy; một số quy định của Luật Giao thông đường bộ đối với học sinh và phụ huynh; các giải pháp phối hợp giữa Công an-nhà trường-gia đình trong việc phối hợp giáo dục pháp luật giao thông cho học sinh.

Sau khi ký kết chương trình, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện Chư Sê sẽ tổ chức triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đội ngũ giáo viên và học sinh trên địa bàn.