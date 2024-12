Kỳ họp thứ 24 HĐND thị xã Ayun Pa khóa XIII thông qua 10 nghị quyết quan trọng

Quang cảnh kỳ họp thứ 24 HĐND thị xã Ayun Pa khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Vũ Chi

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung xem xét báo cáo các hoạt động của Thường trực HĐND thị xã, các Ban HĐND thị xã; xem xét và thảo luận các báo cáo của UBND thị xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2024 và phương hướng, mục tiêu năm 2025; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2024, phân bổ dự toán năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó, trong số 22 chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND thị xã đề ra trong năm 2024, có 20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. 2 chỉ tiêu không đạt gồm xã đạt nông thôn mới nâng cao và tỷ lệ hộ cận nghèo.

Tổng giá trị sản xuất đạt 4.556,5 tỷ đồng, đạt 100,03% so với kế hoạch, tăng 8,43% so với năm 2023; tổng diện tích gieo trồng đạt 11.583,1 ha, đạt 100,07% kế hoạch và tăng 0,08% so với năm 2023; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 126,474 tỷ đồng, đạt 112,91% so với dự toán tỉnh giao. Toàn thị xã hiện còn 19 hộ nghèo, chiếm 0,19% và 222 hộ cận nghèo, chiếm 2,21%.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã về công tác giám sát; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp. Các đại biểu đã thảo luận phân tích các nguyên nhân, bàn giải pháp tháo gỡ các hạn chế, vướng mắc còn tồn tại, đặc biệt là 2 chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; công tác cải cách hành chính; tình hình triển khai xây dựng phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình, kỳ họp đã cho ý kiến và biểu quyết thông qua 10 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội của thị xã, làm cơ sở để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2025.