Khai mạc kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII

Chủ tọa kỳ họp có các ông, bà: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp thứ 24. Ảnh: Đ.T

Dự kỳ họp, phía đại biểu Trung ương có các ông, bà: Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội ; Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội; Lê Hoàng Anh-Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý-Ủy viên thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội.

Phía tỉnh Gia Lai có các ông, bà: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy; các ông, bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 64/67 đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh khóa XII diễn ra trong 3 ngày để thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025; tình hình thu-chi ngân sách năm 2024 và kế hoạch thu-chi ngân sách năm 2025; báo cáo tài chính Nhà nước năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Đ.T

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên-khẳng định: Năm 2024, mặc dù việc thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng cả hệ thống chính trị đã lãnh đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nên kinh tế của tỉnh duy trì được sự ổn định và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ so với năm 2023. Cụ thể, GRDP bình quân đầu người đạt 69,69 triệu đồng; dự ước thu ngân sách trên địa bàn đến hết năm 2024 khoảng 5.890 tỷ đồng, đạt 104,72% so với dự toán Trung ương giao và đạt 101,29% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 5,83% so với năm 2023.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Đ.T

Tuy nhiên, so với kế hoạch đề ra, năm 2024 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: 4 chỉ tiêu quan trọng thuộc lĩnh vực kinh tế chưa có sự bứt phá nên không đạt kế hoạch đề ra và một số nội dung đạt thấp so với kế hoạch; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra ở một số địa phương; tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số; tội phạm về ma túy tăng so với cùng kỳ năm trước; an ninh mạng có diễn biến phức tạp.

“Tôi đề nghị các đại biểu cần thảo luận, làm rõ nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp sát thực, cụ thể, phù hợp, khả thi để năm 2025 có sự chuyển biến tốt hơn, góp phần hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025”-Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Đặc biệt, kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 39 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình về: Phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2025, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2025; Danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất...

Cùng với đó là xem xét để ban hành một số chế độ, chính sách mới, kịp thời triển khai trong năm 2025, như: Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị; phân cấp thẩm quyền quyết định nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh…

Kỳ họp cũng nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV; xem xét các báo cáo về công tác phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng-chống tham nhũng; đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, của các cơ quan tư pháp; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và thảo luận báo cáo kết quả giám sát liên quan đến việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến các kỳ họp chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm. Đồng thời, cho ý kiến về công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Kỳ họp cũng dành thời gian 1 ngày để thảo luận tổ, thảo luận chung tại hội trường và tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn (theo từng nhóm lĩnh vực).

Các đại biểu dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Đ.T

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị: “Các nội dung trình kỳ họp được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo hồ sơ và đã được thẩm tra theo quy định. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu tham dự kỳ họp dành thời gian nghiên cứu tài liệu; phát huy trách nhiệm, thẳng thắn thảo luận, thể hiện rõ quan điểm với từng nội dung để làm cơ sở cho HĐND tỉnh xem xét, quyết định”.

Trước khi diễn ra kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã đến dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và dâng hương tại nơi thờ Bác trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku).