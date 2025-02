Kông Chro: Trao 240 suất quà cho người nghèo

(GLO)- Ngày 23-2, tại làng T Bưng (xã Đăk Pling, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai), nhóm tình nguyện Hành Trình Sẻ Chia do chị Nguyễn Thái My làm trưởng đoàn đã đến trao quà cho người nghèo.

Theo đó, 240 suất quà được trao cho người nghèo, mỗi suất gồm: bánh kẹo, mì tôm, nước mắm, dầu ăn, muối, bột ngọt, cá khô, xà phòng, rựa chặt cây; tổng trị giá 25 triệu đồng.

Nhóm tình nguyện Hành Trình Sẻ Chia trao tặng những phần quà ý nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Kông Chro. Ảnh: ĐVCC

Chị Nguyễn Thái My- Trưởng nhóm tình nguyện Hành Trình Sẻ Chia hi vọng những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm chân thành và sự sẻ chia của các thành viên trong nhóm góp phần giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng trong cuộc sống, tiếp thêm động lực để vững tin vượt qua nghịch cảnh. Chị My bày tỏ hy vọng bà con nhanh chóng vượt qua khó khăn, cải thiện đời sống, phát triển kinh tế, để xây dựng cuộc sống tốt hơn.

Chị Nguyễn Thái My-Trưởng nhóm tình nguyện Hành Trình Sẻ Chia trao tặng quà cho bà con nghèo. Ảnh: ĐVCC

Chương trình trao quà cho người nghèo là hoạt động thường xuyên được nhóm tình nguyện Hành Trình Sẻ Chia tổ chức hàng tháng. Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Với sự chung tay của các mạnh thường quân và những tấm lòng nhân ái, chương trình tiếp tục duy trì góp phần giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn, mang đến niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng cho bà con.