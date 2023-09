Kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-9, Công an tỉnh Gia Lai công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy Công an tỉnh, bộ máy một số phòng và công tác cán bộ.

Theo đó, Phòng Cảnh sát Môi trường và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu được sáp nhập thành Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường; Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng Tham mưu sáp nhập thành Phòng Tham mưu; sáp nhập 2 phòng thuộc lực lượng an ninh; chuyển chức năng, nhiệm vụ công tác văn phòng Đảng ủy, xây dựng Đảng và công tác đảng viên từ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị sang Phòng Tham mưu và Phòng Tổ chức cán bộ. Như vậy, tổ chức bộ máy của Công an tỉnh từ 29 phòng giảm xuống còn 26 phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh-nhấn mạnh: Công tác kiện toàn bộ máy, sắp xếp, bố trí nhân sự các đơn vị cấp phòng thuộc Công an tỉnh nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Đề án số 19 của Bộ Công an về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy, cấp ủy lãnh đạo, Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là người đứng đầu tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với lãnh đạo, chỉ huy và từng cán bộ nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.