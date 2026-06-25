Không được sử dụng sạc dự phòng trên chuyến bay từ ngày 1-7

(GLO)- Từ ngày 1-7, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa 2 sạc dự phòng khi đi máy bay. Các thiết bị này bắt buộc phải được vận chuyển trong hành lý xách tay, không được để trong hành lý ký gửi.

Đó là một trong những quy định tại chỉ thị của Cục Hàng không vừa được ban hành về việc bảo đảm an toàn vận chuyển sạc dự phòng (power bank) trên các chuyến bay.

Từ ngày 1-7, hành khách không được sử dụng sạc dự phòng trên máy bay. Ảnh minh họa: A.S/dantri.com.vn

Chỉ thị nhằm triển khai các yêu cầu của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) về vận chuyển an toàn hàng nguy hiểm bằng đường hàng không, trong đó có các loại pin lithium được sử dụng phổ biến trong sạc dự phòng.

Theo đó, sạc dự phòng chứa pin kim loại lithium phải có hàm lượng lithium không vượt quá 2 gram. Sạc dự phòng chứa pin lithium-ion phải có mức năng lượng định mức không vượt quá 100 Wh.

Trường hợp sạc dự phòng chứa pin lithium-ion có mức năng lượng định mức trên 100 Wh nhưng không vượt quá 160 Wh, việc vận chuyển phải được người khai thác tàu bay chấp thuận trước khi thực hiện chuyến bay.

Hành khách không được sạc lại chính sạc dự phòng đó trong suốt thời gian ở trên máy bay. Đồng thời, thiết bị này cũng không được sử dụng để sạc cho điện thoại, máy tính bảng hoặc các thiết bị điện tử khác trong chuyến bay.

Chỉ thị cũng nêu rõ: Sạc dự phòng phải được bảo vệ riêng nhằm ngăn ngừa hiện tượng đoản mạch bằng cách đặt trong bao bì bán lẻ của nhà sản xuất hoặc cách điện các cực, dán băng che các cực hở hoặc đặt mỗi sạc dự phòng trong một túi nhựa riêng hoặc túi bảo vệ chuyên dụng.

Khi ở trên máy bay, sạc dự phòng phải được lấy ra khỏi hành lý xách tay và đặt ở vị trí dễ quan sát để tổ bay có thể kiểm tra, giám sát khi cần thiết.