Từ ngày 15-4, hành khách khởi hành từ Singapore chỉ được mang tối đa 2 pin sạc dự phòng

(GLO)- Singapore siết quy định mang pin sạc dự phòng trên máy bay. Theo đó, hành khách khởi hành từ quốc gia này sẽ chỉ được mang tối đa 2 pin sạc dự phòng trong hành lý xách tay từ ngày 15-4.

Thông báo từ Cơ quan Hàng không Dân dụng Singapore (CAAS), quy định này được áp dụng đối với tất cả các loại pin sạc dự phòng, bao gồm cả loại có dung lượng đến 100Wh và loại từ 100-160Wh đều cần được phê duyệt trước.

Nếu hành khách mang vượt quá số lượng cho phép sẽ buộc phải loại bỏ trước khi lên máy bay.

Các quy định mới được Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) ban hành ngày 2-4 nhằm cập nhật yêu cầu an toàn đối với việc mang và sử dụng pin sạc dự phòng trên máy bay, trong bối cảnh pin lithium tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu quá nhiệt hoặc xảy ra đoản mạch-theo CAAS.

Từ ngày 27-3, ICAO đã công bố các biện pháp liên quan và có hiệu lực ngay lập tức, trong đó cấm hành khách sạc pin dự phòng trong suốt chuyến bay.

Singapore Airlines và hãng hàng không giá rẻ Scoot cũng đã cấm hành khách sử dụng hoặc sạc pin dự phòng trên máy bay từ ngày 1-4-2025, sau hàng loạt sự cố cháy trong khoang hành khách trên một số hãng như Batik Air và Air Busan.

Theo quy định hiện hành của Singapore Airlines và Scoot, tính đến ngày 6-4, pin sạc dự phòng được xem là pin lithium dự phòng. Hành khách được phép mang tối đa 20 pin nếu mỗi pin không vượt quá 100Wh; riêng loại từ 100-160Wh chỉ được mang tối đa 2 pin.

CAAS cho biết sẽ phối hợp với các hãng hàng không để triển khai quy định mới một cách suôn sẻ và có trật tự, đồng thời tăng cường thông báo tại nhiều khu vực trong sân bay Changi nhằm giúp hành khách nắm rõ thông tin.

Hành khách kiểm tra quy định cụ thể của từng hãng trước chuyến đi, do có thể có các hạn chế riêng liên quan đến pin sạc dự phòng-CAAS khuyến cáo.

Trước đó, Vietnam Airlines và nhiều hãng bay lớn đã đưa ra các lệnh cấm sử dụng pin lithium trên máy bay; không để ở trên khoang hành lý ký gửi cũng như hành lý xách tay. Đồng thời, Vietnam Airlines yêu cầu hành khách cần khai báo tại quầy thủ tục khi mang pin sạc loại này trong hành lý xách tay và đặt ở vị trí dễ quan sát để thuận tiện cho việc kiểm soát, phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường.