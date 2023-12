Khai mạc kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII

Tin liên quan Gia Lai: Họp báo về tuyên truyền kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XII

Dự kỳ họp về phía đại biểu Trung ương có các ông: Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Lê Hoàng Anh-Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội.

Phía tỉnh Gia Lai có các ông: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy; các ông, bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 63/69 đại biểu HĐND tỉnh.

Theo chương trình, kỳ họp diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 6 đến 8-12) sẽ tập trung xem xét các báo cáo: tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh; tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai công tác năm 2024 của UBND tỉnh; tình hình thực hiện quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2023 và nhiệm vụ công tác năm 2024 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; công tác xét xử năm 2023 và nhiệm vụ công tác năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến các kỳ họp HĐND tỉnh. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng sẽ báo cáo về tình hình thu-chi ngân sách năm 2023 và kế hoạch dự toán thu-chi ngân sách năm 2024; tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng-chống tham nhũng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024…

Đặc biệt, kỳ họp sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND tỉnh bầu; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định. Đồng thời, kỳ họp thứ 15 sẽ xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Gia Lai trong những năm tới. Trong đó, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua 22 dự thảo nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND tỉnh; thảo luận và tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn...

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đánh giá: Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19, nhưng cả hệ thống chính trị đã lãnh đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nên kinh tế của tỉnh duy trì được sự ổn định; nhiều ngành khôi phục và tăng trưởng hơn so với cùng kỳ; 14/21 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều khởi sắc; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định.

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cũng cho rằng: So với kế hoạch đề ra, năm 2023 vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Có 7/21 chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản mới đạt 37,2% kế hoạch; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra ở một số địa phương; tai nạn giao thông mặc dù giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2022 nhưng vẫn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; tội phạm hình sự, tội phạm về ma túy tăng so với cùng kỳ; tình hình cháy, nổ khó kiểm soát; an ninh mạng diễn biến phức tạp. Vì vậy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu cần thảo luận, đề xuất những giải pháp sát thực, cụ thể, phù hợp, mang tính khả thi cao để năm 2024 có sự chuyển biến tốt hơn, góp phần hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025.

“Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) bầu. Đây là phương thức giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của người được lấy phiếu tín nhiệm. Kỳ họp cũng sẽ dành 1,5 ngày để thảo luận tổ, thảo luận chung tại Hội trường và tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn (theo từng nhóm lĩnh vực). Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh dành thời gian nghiên cứu tài liệu; phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn trong thảo luận, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thể hiện rõ quan điểm với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau làm cơ sở để HĐND tỉnh quyết định ban hành nghị quyết có tính khả thi cao, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu thực tiễn của địa phương”- Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh.

Trước khi diễn ra kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã đến dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và dâng hương tại nơi thờ Bác trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku).