Kể câu chuyện Ia Hiao bằng ngôn ngữ của thời đại số

(GLO)- Cuộc thi “Ia Hiao trong tôi” không chỉ là hành trình kết nối cán bộ, người dân với quê hương, còn góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong việc quảng bá hình ảnh địa phương, góp phần đưa xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) ngày càng phát triển.

Cuộc thi “Ia Hiao trong tôi” được tổ chức trong nửa đầu tháng 10-2025, thu hút 48 tác phẩm của các tập thể, cá nhân tham gia; trong đó có 34 bài viết và 14 video.

Ban tổ chức đã chọn 16 tác phẩm (8 bài viết và 8 video) vào vòng chung khảo, đăng tải trên trang fanpage “Tiếng nói Ia Hiao”, thu hút hàng nghìn lượt like, chia sẻ.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thực hiện chủ đề của Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2025 là “Chuyển đổi số: Nhanh hơn-hiệu quả hơn-gần dân hơn” được Bộ KH&CN phát động, tổ chức chương trình chào mừng. Theo đó, từ ngày 1 đến 10-10 hoặc trong cả tháng 10-2025, các đơn vị, địa phương tổ chức hoạt động hưởng ứng.

Thông qua những thước phim, hình ảnh minh họa, mỗi video, bài viết là một câu chuyện thể hiện tình yêu, niềm tự hào về quê hương Ia Hiao; đồng thời, cũng có những trăn trở, kỳ vọng vào một tương lai phát triển hơn cho xã nhà.

nhan-giai.jpg
Chị Trần Thị Minh Hòa nhận giải nhất cuộc thi với video “Nơi những mùa khoai không còn đắng giá”. Ảnh: Vũ Chi

Video “Nơi những mùa khoai không còn đắng giá” do chị Trần Thị Minh Hòa - một người con của thôn Thanh Trang (xã Ia Hiao), đang làm marketing cho một công ty chế biến thực phẩm tại xã Chư Sê-thực hiện, đã gây ấn tượng mạnh và thu hút hơn 15.000 lượt xem, được trao giải nhất của cuộc thi.

Chị Hòa sinh ra và lớn lên dưới những mùa khoai, mùa lúa, thấy rõ nỗi vất vả của bà con quê mình. Có năm được mùa, khoai đầy sân nhưng chẳng ai mua.

Bản thân làm việc cho một công ty chế biến nông sản, chị thấy rõ sức mạnh của tri thức và công nghệ. Những trái chuối, những quả sầu riêng tưởng chừng bình thường, khi được chế biến, sấy khô, đóng gói và mang tên vùng đất Tây Nguyên lại có thể vươn đi khắp nơi trong và ngoài nước.

“Mình nhận ra nông sản quê mình chưa bao giờ kém, chỉ là mình chưa biết cách kể câu chuyện về nó. Qua video, Hòa muốn truyền cảm hứng để bà con thấy làm nông cũng có thể làm giàu nếu biết học, biết làm và biết tự hào.

truyen-thong.jpg
Thầy cúng Ksor Buch (già làng thôn Sô Ma Hang A) thực hiện lễ cúng bến nước. Ảnh: Vũ Chi

Quan trọng hơn là Hòa muốn đẩy mạnh truyền thông để thu hút các nhà đầu tư về xây dựng nhà máy chế biến, từ đó nâng cao chất lượng, giá trị nông sản địa phương”-chị Hòa chia sẻ.

Trong khi đó, bài viết “Nét đẹp văn hóa lễ cúng bến nước Yang Dun Ia của đồng bào Jrai” của Chi bộ thôn Sô Ma Hang A lại mang đến một góc nhìn về công tác bảo tồn văn hóa truyền thống. Với ý nghĩa thiết thực, hình ảnh minh họa sinh động, tác phẩm đạt giải khuyến khích của cuộc thi.

van-hoa.jpg
Ông Rmah Khiêm (bên phải) cùng người dân thôn Sô Ma Hang A làm hình nộm chuẩn bị cho lễ cúng bến nước. Ảnh: Vũ Chi

Ông Rmah Khiêm-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Sô Ma Hang A-cho biết: Sau một thời gian dài bị gián đoạn, tháng 4-2025, thôn tổ chức phục dựng lễ cúng bến nước cầu mong Thần nước phù hộ cho dân làng mạnh khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật trong thôn đều tươi tốt, không có dịch bệnh xảy ra.

Với quan niệm giọt nước là mạch nguồn của sự sống, sau lễ cúng, già làng đi trước, người dân theo sau đến giọt nước hứng nước vào các bầu, chai. Sau đó, bà con lấy nước rửa mặt, rửa tay, chân, tạt vào người nhau để lấy may mắn...

“Thông qua bài dự thi, chúng tôi muốn quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình đến với mọi người; qua đó nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của bà con trong thôn, đặc biệt là thế hệ trẻ”-ông Khiêm bày tỏ.

Cũng đạt giải khuyến khích tại cuộc thi, video “Khi Ia Hiao thay màu áo mới” của tác giả Quỳnh Giao-Thanh Sen (Trường THPT Trần Quốc Tuấn) đã gây xúc động cho nhiều người xem khi kể về những đổi thay của vùng đất Ia Hiao hôm nay, không còn là vùng quê trầm lặng mà đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới.

Bà Ksor H’Mloan-Trưởng Ban Xây dựng Đảng (Đảng ủy xã Ia Hiao) chia sẻ: Cuộc thi diễn ra trong thời gian ngắn song các tác phẩm dự thi đều có sự đầu tư công phu, thể hiện ý tưởng, thông điệp sâu sắc, lan tỏa tình yêu quê hương, giới thiệu những nét đẹp của xã Ia Hiao đến với mọi người.

Thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng tác phẩm, cuộc thi đã đánh dấu một bước tiến để xã Ia Hiao tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, mở ra những cơ hội phát triển mới cho địa phương trong tương lai.

Vượt qua bóng tối để tìm lại bình minh cuộc đời

Vượt qua bóng tối để tìm lại bình minh cuộc đời

Đời sống

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh, có những người từng có đôi mắt sáng nhưng bất ngờ mất thị lực ở tuổi thanh niên hoặc trung niên. Việc phải làm quen với bóng tối khi đã trưởng thành là cú sốc không dễ vượt qua. Bằng nghị lực và quyết tâm, họ đã từng bước tìm lại thăng bằng, viết tiếp cuộc đời mình.

Phụ nữ Gia Lai hướng về ngày hội lớn.

Phụ nữ Gia Lai hướng về ngày hội lớn

Đời sống

(GLO)- Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2025), các cấp Hội phụ nữ tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động, công trình và phần việc thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và khát vọng cống hiến của phụ nữ trong thời kỳ mới.

Nhờ được hỗ trợ bò giống và vay vốn ưu đãi, gia đình ông Kpuih Pup (làng Tai Glai, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên thoát nghèo.

Ia Ko quyết tâm giảm nghèo

Đời sống

(GLO)- Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Ðảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) đang từng bước cụ thể hóa nghị quyết về giảm nghèo, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống người dân.

Trao học bổng đến các em học sinh. Ảnh: Như Nguyện

SAP-VN đồng hành cùng người yếu thế phía Tây Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với tổ chức SAP-VN (Social Assistance Program for Vietnam-chương trình trợ giúp xã hội cho Việt Nam) và 19 xã, 6 phường phía Tây tỉnh trao quà, học bổng cho các đối tượng khó khăn. Chương trình đã mang đến nhiều niềm vui, sự sẻ chia ấm áp.

Phụ nữ ở phường Bồng Sơn hỗ trợ ngày công xây nhà cho bà Lê Thị Vinh.

Phụ nữ Gia Lai giúp nhau sửa chữa nhà ở

Đời sống

(GLO)- Trước mùa mưa bão, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã tích cực hỗ trợ hội viên khó khăn sửa chữa nhà ở. Từ tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhiều người tham gia góp công góp của, giúp nhiều phụ nữ nghèo, cận nghèo có được mái ấm kiên cố, an toàn trước thời tiết khắc nghiệt.

Nhân viên y tế xã Đak Sơmei tuyên truyền, hướng dẫn chị Keo (ở giữa, làng Đê Gôh) cách chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Ảnh: Như Nguyện

Chăm lo tốt hơn sức khỏe người dân vùng khó

Đời sống

(GLO)- Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, việc củng cố và kiện toàn hệ thống y tế cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân từ tuyến y tế cơ sở.

Lãnh đạo xã Ia Hiao chỉ đạo công tác ứng phó với tình trạng ngập lụt trên địa bàn.

Người dân vùng ngập lụt xã Ia Hiao mong được an cư

Đời sống

(GLO)- Mỗi mùa mưa đến, hàng trăm hộ dân xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) lại đối mặt với cảnh ngập lụt, nhà cửa, ruộng vườn chìm trong biển nước. Vì thế, việc sớm được di dời đến nơi ở an toàn, ổn định sinh kế hiện là mong mỏi lớn nhất của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

