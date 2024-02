Ia Phang: Trộm cắp gia tăng dịp cuối năm

(GLO)- Thời gian gần đây, người dân xã Ia Phang (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) cảm thấy bất an vì tình trạng trộm cắp máy bơm nước, xe máy, dụng cụ lao động... tại vườn rẫy.

Kể từ khi bị kẻ gian đột nhập vào vườn rẫy đập phá dinamo phát điện của máy bơm nước để trộm lõi đồng bên trong, gia đình ông Nguyễn Xuân Tám (thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang) vẫn chưa hết lo lắng.

Ông Tám cho hay: Ông có gần 7 năm làm rẫy tại khu vực làng Chư Pố 2 nhưng chưa hề thấy tình trạng trộm cắp xảy ra. Chiều 13-1, sau khi tưới nước cho vườn hồ tiêu gần 2.000 trụ, ông trở về nhà. Sáng hôm sau, khi trở lại vườn hồ tiêu thì ông phát hiện dinamo phát điện bị kẻ gian đập phá lấy đi lõi đồng bên trong.

“Do máy bơm nặng, cồng kềnh, khó vận chuyển nên gia đình tôi để lại trong rẫy. Từ trước tới giờ, tôi vẫn để máy bơm trong rẫy như thế mà không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, hơn nửa tháng nay, nhiều hộ làm rẫy trong khu vực này đã bị kẻ xấu trộm cắp như gia đình tôi”-ông Tám nói.

Tương tự, gia đình anh Nguyễn Quang Tứ (thôn Hòa Lộc) cũng bị kẻ gian vào vườn rẫy đập phá dinamo phát điện của máy bơm để trộm lõi đồng bên trong.

Anh Tứ kể lại: Gia đình anh có gần 1 ha hồ tiêu, sầu riêng và khổ qua. Lâu nay, anh vẫn để máy bơm ngoài rẫy chứ không mang về nhà. Sáng 18-1, khi vào rẫy, anh phát hiện dinamo phát điện của máy bơm nước bị kẻ gian đập tung vỏ, lấy đi lõi đồng bên trong.

“Để tưới nước cho cây trồng, gia đình tôi phải đi mua dinamo phát điện mới hết gần 15 triệu đồng. Từ đó đến nay, mỗi lần tưới xong, gia đình phải huy động 3-4 nhân công để vận chuyển máy bơm nước về nhà chứ không dám để tại rẫy nữa.

Chúng tôi rất mong chính quyền địa phương và ngành chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng này để bà con yên tâm”-anh Tứ cho hay.

Không dừng lại ở đấy, gần đây, tại xã Ia Phang còn xảy ra hiện tượng kẻ gian trộm cắp xe máy của người dân khi đi làm rẫy. Bà Nguyễn Thị Huệ (thôn Hòa Lộc) cho biết: Khoảng 8 giờ ngày 14-1, bà vào rẫy để chăm sóc hồ tiêu và cà phê. Đến gần 13 giờ, bà trở về thì phát hiện chiếc xe máy dựng bên đường cạnh rẫy không còn nữa. Sau đó, bà đến Công an xã báo cáo sự việc. Đến nay, Công an xã vẫn chưa tìm được thủ phạm.

“Máy cắt cỏ, vật dụng đựng thức ăn, can đựng xăng... bà con để lại trên rẫy cũng bị kẻ gian lấy cắp. Chúng tôi rất bất an vì tình trạng trộm cắp”-bà Huệ chia sẻ.

Trao đổi với P.V, ông Trần Hoàng-Chủ tịch UBND xã Ia Phang-thông tin: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, xã đã giao nhiệm vụ cho các lực lượng, nòng cốt là Công an, Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền, phát động tại tất cả 9 thôn, làng.

Đồng thời, thông báo cho bà con một số phương thức, thủ đoạn của tội phạm để nâng cao cảnh giác, chủ động tự bảo vệ tài sản của mình. Tuy nhiên, một số người dân còn mất cảnh giác, tạo cơ hội cho đối tượng xấu lợi dụng trộm cắp.

Xã đã chỉ đạo lực lượng Công an tích cực điều tra truy tìm đối tượng trộm cắp, đồng thời phối hợp các lực lượng tăng cường tuần tra cả về ban đêm để đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Còn Trung tá Bùi Mạnh Tuấn-Phó Trưởng Công an huyện Chư Pưh thì cho hay: “Triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch để huy động lực lượng, quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Đồng thời, đề nghị cán bộ và người dân tích cực tham gia tố giác các loại tội phạm; khi phát hiện đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản trộm cắp thì kịp thời báo cho cơ quan chức năng để xử lý”.

Cũng theo Trung tá Tuấn, vào dịp cuối năm, tình trạng trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Ia Phang nói riêng và toàn huyện nói chung có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an xã, thị trấn nắm bắt tình hình, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn để có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an huyện khuyến cáo người dân cần cảnh giác, nâng cao ý thức bảo vệ tài sản. Khi xảy ra sự việc, người dân cần kịp thời trình báo với lực lượng chức năng để ngăn chặn, xử lý, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.