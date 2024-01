Công an Gia Lai bắt đối tượng thực hiện 15 vụ trộm cắp tài sản

(GLO)- Chiều 15-1, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai tuyên dương, thưởng nóng cho cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) và Công an TP. Pleiku về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Theo đó, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh đã gặp mặt, tuyên dương, thưởng nóng 10 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) và Công an TP. Pleiku về thành tích nói trên.

Trước đó, ngày 13-1-2024, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an TP. Pleiku đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Khánh (40 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng từng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại cơ quan Công an, Khánh khai nhận: Từ tháng 4-2020 đến tháng 1-2024, đối tượng đã thực hiện 15 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn các huyện: Mang Yang, Chư Pưh, Chư Sê, TP. Pleiku và tỉnh Kon Tum.

Thủ đoạn của Khánh là lợi dụng đêm tối, sơ hở của người dân và các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong quản lý, bảo vệ tài sản để cạy cửa, phá khóa đột nhập trộm tiền, vàng, điện thoại di động, thiết bị điện tử và các đồ dùng có giá trị... Theo điều tra ban đầu, tổng số tài sản mà Khánh trộm được trị giá hơn 490 triệu đồng.