Công an Ayun Pa quyết liệt đấu tranh ngăn chặn tội phạm trộm cắp tài sản

Tin liên quan Ayun Pa: Khen thưởng 3 cán bộ Công an khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản

Cuối tháng 7 vừa qua, Công an thị xã Ayun Pa đã bắt giữ đối tượng Tô Huy Hoàng (SN 1987, trú tại thôn Hà Ân, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan Công an, Hoàng khai nhận: Đối tượng có quen biết chị K.H.L. (SN 1993, trú tại buôn Tul, xã Ia Broăi, huyện Ia Pa). Ngày 15-7-2023, Hoàng từ Hà Tĩnh vào nhà chị này chơi. Ngày 18-7, Hoàng nhờ chị L. chở đến trung tâm thị xã Ayun Pa rồi ở lại đây một mình để thăm thú. Thực chất, việc “thăm thú” của đối tượng là đi lang thang quan sát, tìm cơ hội trộm cắp tài sản.

Khi đến trước nhà số 114 Lê Hồng Phong (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa), thấy chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter BKS 81L1-080.45 của anh Nguyễn Thanh Vương (xã Ia Trok, huyện Ia Pa) đang dựng bên đường và vẫn còn cắm chìa khóa, lại không có ai trông coi nên Hoàng lấy trộm rồi nhanh chóng tẩu thoát. Tìm được giấy đăng ký xe trong cốp, Hoàng dễ dàng bán chiếc xe máy cho một đối tượng ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) với giá 13 triệu đồng. Qua điều tra mở rộng, Công an thị xã Ayun Pa phát hiện Hoàng còn thực hiện 1 vụ trộm vào ngày 1-7-2023 tại tổ dân phố 10, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại úy Nguyễn Mạnh Hoàng-Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp (Công an thị xã Ayun Pa) cho biết: “Tội phạm trộm cắp tài sản chiếm khoảng 43% trong cơ cấu tội phạm hình sự trên địa bàn. Nguyên nhân xảy ra trộm cắp là do một số người dân còn lơ là, chủ quan trong việc bảo quản tài sản. Có trường hợp đi chợ để xe bên ngoài nhưng không rút chìa khóa xe hoặc để ví tiền, điện thoại… trong cốp nên kẻ gian lợi dụng trộm cắp. Điều đáng lo ngại là tội phạm trộm cắp tài sản đang có xu hướng trẻ hóa. Điển hình như vụ đột nhập chùa Bửu Tịnh trộm cắp tiền công đức do 2 đối tượng chỉ mới 13 tuổi thực hiện”.

Vụ trộm mà Đại úy Hoàng đề cập liên quan đến 2 đối tượng chưa thành niên xảy ra vào đêm 17-8-2023. Theo đó, khoảng 23 giờ 30 phút, HL. và Y.P. (cùng trú tại tổ 8, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) đột nhập chùa Bửu Tịnh (phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) để trộm cắp tài sản. Phát hiện 1 thùng gỗ đựng tiền công đức đặt giữa gian chính điện ở tầng 2, các đối tượng bê thùng gỗ đến khu vực bờ kè thuộc tổ 3 (phường Sông Bờ) rồi phá thùng lấy toàn bộ số tiền hơn 4 triệu đồng bên trong. Chỉ hơn 1 ngày sau khi vụ việc xảy ra, Công an thị xã Ayun Pa đã điều tra làm rõ đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho nhà chùa.

Đánh giá cao nỗ lực của cơ quan Công an trong việc truy xét, làm rõ thủ phạm vụ trộm, Đại đức Thích Trung Kim-Trụ trì chùa Bửu Tịnh-cho biết: “Vụ việc xảy ra vào ban đêm nhưng khi nhà chùa báo với cơ quan Công an thì các anh có mặt rất nhanh chóng để vào cuộc điều tra và chỉ trong thời gian ngắn đã tìm ra thủ phạm. Nhà chùa rất cảm ơn sự nhiệt tình, tận tụy đó”.

Từ đầu năm đến nay, Đội Điều tra tổng hợp (Công an thị xã Ayun Pa) ghi nhận 6 vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn, gây thiệt hại về tài sản khoảng 244 triệu đồng. Từ thông tin quần chúng nhân dân cung cấp và dữ liệu hình ảnh camera an ninh ghi lại, Đội đã điều tra làm rõ 5/6 vụ, thu hồi nhiều tài sản có giá trị trả lại cho người bị hại.

“Để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, Đội Điều tra tổng hợp đã tham mưu lãnh đạo Công an thị xã Ayun Pa triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới của loại tội phạm này; mở rộng mô hình “Camera an ninh” trên các tuyến đường nhằm kịp thời ghi nhận hình ảnh, tài liệu phục vụ quá trình xác minh, điều tra các vụ án, nhất là các vụ trộm cắp tài sản; đẩy nhanh tiến độ điều tra, khám phá án, đề nghị truy tố, đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử. Trong quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Công an thị xã chú trọng phối hợp với Công an các địa phương giáp ranh lên danh sách đối tượng hoạt động lưu động để khi có vụ việc xảy ra nhanh chóng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, để ngăn ngừa hiệu quả loại tội phạm này, người dân cần đề cao cảnh giác, không chủ quan, sơ hở trong bảo vệ tài sản; phát hiện, tố giác kịp thời các hành vi vi phạm, các đối tượng nghi vấn với cơ quan Công an nhằm kịp thời xác minh, giải quyết”-Đại úy Hoàng cho biết.