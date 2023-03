Bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 18 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam (GLO)- Ngày 5-3, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Công an huyện An Phú vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Thanh Trực (SN 1991, trú xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và Thiều Văn Lai (SN 1996, trú xã Sơ Pai, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển trái phép khoảng 18,6 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Phú Thiện phổ biến pháp luật an toàn giao thông cho tín đồ Tin lành (GLO)- Sáng 5-3, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Công an xã Ia Ake tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho 120 tín đồ tại Chi hội Tin lành miền Nam Việt Nam thôn Plei Tăng A.

Bắt giam giám đốc Trung tâm dạy nghề ở Long An nhận hối lộ (GLO)- 1 giám đốc Trung tâm dạy nghề ở Long An thông qua các đầu mối trung gian nhận tiền của người dân để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An bắt tạm giam.

Bắt giam chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường ở Cao Bằng (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Lộc Văn Thế (SN 1982), ở tổ 11, ở phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng-chuyên viên Phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng.

Bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Nạn nhân bị 2 cô giáo bạo hành dã man Tại cơ quan chức năng, An và Lành khai nhận đã bạo hành dã man bé trai 17 tháng tuổi P.T.Đ khiến nạn nhân tử vong.

Công ty kinh doanh xăng dầu Long Bảo bị xử phạt hơn 340 triệu đồng (GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ký Quyết định số 116/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH một thành viên Long Bảo (tổ 12, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) do ông Phạm Ngọc Tiến-Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty với số tiền hơn 340 triệu đồng vì đã có những vi phạm trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Vụ tham ô tại Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng: Bắt thêm 1 đối tượng Phạm Thị Huỳnh Như đã gặp gỡ Lâm Thị Hồng Tâm-thủ quỹ Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng - sau đó dựng lên màn kịch “hùn vốn” để chiếm đoạt của Tâm hàng chục tỷ đồng.

Tội phạm giảm 6,06% trong đợt cao điểm tấn công trấn áp dịp Tết (GLO)- Chiều 2-3, Công an tỉnh Gia Lai tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Phú Thiện ngăn chặn tình trạng vi phạm an toàn giao thông trong thanh-thiếu niên (GLO)- Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến tận cơ sở, Công an huyện Phú Thiện còn rà soát, lập danh sách để quản lý chặt số thanh-thiếu niên có biểu hiện càn quấy, thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) nhằm từng bước nâng cao nhận thức, phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Công an huyện Phú Thiện xử phạt 19 trường hợp vi phạm tải trọng (GLO)- Từ ngày 15-12-2022 đến 27-2-2023, Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 19 trường hợp xe vi phạm về tải trọng.

Gia Lai: Tạm giam 3 đối tượng cho vay với lãi suất “cắt cổ” (GLO)- Ngày 28-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Lê Văn Sỹ (SN 1995), Lê Văn Ngọc (SN 2002) và Nguyễn Văn Đức (SN 1998, cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hà Nội: Điều tra hành vi nhận hối lộ của 18 người ở 2 trung tâm đăng kiểm Lãnh đạo hai Trung tâm đăng kiểm 29-02V và 29-02S chỉ đạo cấp dưới nhận tiền của các lái xe khi đến đăng kiểm để bỏ qua một số lỗi.

Vụ tai nạn khiến 3 người chết ở Quảng Nam: Bắt tài xế xe khách Ngày 27-2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), tài xế xe khách Phương Trang trong vụ tai nạn làm 3 người tử vong.

Bắt giữ Giám đốc trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi Bác sĩ Phạm Ngọc Phượng - Giám đốc trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi vừa bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt giữ để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Nhà báo Hàn Ni đã xâm phạm bí mật đời tư của vợ chồng bà Phương Hằng như thế nào? Cơ quan điều tra xác định bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ đã cố ý đăng tải nhiều đoạn video lên youtube, với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng tư, xâm phạm quyền cơ bản của công dân.

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo vay vốn kinh doanh, đáo hạn ngân hàng (GLO)- Gần đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận nhiều đơn tố giác liên quan đến hoạt động cho vay, mượn tiền để kinh doanh, đáo hạn ngân hàng. Trong đơn, nhiều người tố cáo đã bị đối tượng là người quen lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền lớn, có trường hợp lên đến hàng chục tỷ đồng.

