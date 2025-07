Công an tỉnh Gia Lai giải cứu 4 nạn nhân tham gia đường dây tổ chức trốn đi nước ngoài

Với tinh thần chủ động, quyết liệt trong đấu tranh, phòng-chống tội phạm, qua công tác nghiệp vụ, giữa tháng 7-2025, lực lượng Công an phát hiện Siu Bôch (tên gọi khác là Ama Peo, SN 1964, trú tại xã Ia Tôr) đang móc nối với đối tượng Siu Thái (SN 1993, trú tại xã Ia Ko) có hành vi tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài.

Đại tá Nguyễn Chí Linh-Phó Giám đốc Công an tỉnh (giữa) khen thưởng, động viên các đơn vị tham gia tổ công tác đấu tranh, ngăn chặn hành vi vượt biên trái phép. Ảnh: Lê Ánh

Trước tình hình trên, Phòng An ninh Nội địa (Công an tỉnh) đã nhanh chóng báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh. Nhận được sự chỉ đạo trực tiếp từ Đại tá Nguyễn Chí Linh-Phó Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đấu tranh, ngăn chặn, kịp thời giải cứu 4 nạn nhân trong một gia đình bị đối tượng xấu dụ dỗ, lừa phỉnh tham gia trốn ra nước ngoài.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Chí Linh thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, trao thưởng 50 triệu đồng cho tổ công tác, khen thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia đấu tranh, bóc gỡ đường dây tổ chức trốn đi nước ngoài; khẳng định đây là thành tích xuất sắc đầu tiên của lực lượng An ninh tỉnh Gia Lai trong thời điểm mới sáp nhập.

Đặc biệt, chiến công này càng có ý nghĩa khi Công an tỉnh đang tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (từ ngày 18-7 đến 18-9). Qua đó cho thấy, trên từng lĩnh vực công tác chuyên môn, các đơn vị có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, triển khai công việc rất hiệu quả, kịp thời đấu tranh, xử lý tội phạm, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi tổ chức trốn ra nước ngoài. Đồng thời, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở; để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh mắc mưu kẻ xấu, lầm đường, lạc lối, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, xây dựng buôn làng ngày càng ấm no, hạnh phúc.