Gia Lai: Nhanh chóng làm rõ hành vi 2 đối tượng chuyên trộm bia các quán tạp hóa

(GLO)- Sáng 21-7, Công an phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của 2 đối tượng Lê Công Nhất Duy (SN 2008, ở phường Quy Nhơn Đông) và Lê Minh Vũ (SN 2007, ở phường Quy Nhơn) về hành vi trộm cắp tài sản là 2 thùng bia Heineken.

Trước đó, vào sáng 20-7, Công an phường An Nhơn Đông nhận được tin báo của bà N.T.D.H. (SN 1974, ở phường An Nhơn Đông) là chủ tiệm tạp hóa D.H. về việc bị mất cắp tài sản. Khẩn trương vào cuộc xác minh, đơn vị đã nhanh chóng xác định được thủ phạm là Duy, Vũ.

Bước đầu, 2 đối tượng này khai nhận thường sử dụng xe máy dạo các tuyến đường và nhắm đến các tiệm tạp hóa, nếu tiệm vắng chủ hoặc chủ tiệm ở phía sau khuất tầm nhìn thì 1 đối tượng vào tiệm khiêng bia, đối tượng còn lại nổ máy chờ sẵn để cùng nhau tẩu thoát khi đã lấy được tài sản.

Sáng ngày 20-7, 2 đối tượng sau khi trộm cắp đã chở 2 thùng bia về phường Quy Nhơn để tiêu thụ nhưng chưa kịp bán thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.