Ia Pa đẩy mạnh quảng bá nông sản địa phương

(GLO)- Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), các xã của huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tích cực tổ chức hội chợ nông sản, thực phẩm an toàn. Hội chợ không chỉ giúp các chủ thể quảng bá nông sản do mình làm ra mà còn tạo cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm sạch, an toàn.