Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Lành và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Ngọc Quý đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá, quý I vừa qua, tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) trên địa bàn huyện đạt gần 2.822 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng ước đạt hơn 1.059 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ hơn 1.125 tỷ đồng, đạt hơn 23,7% kế hoạch và tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Công tác phân bổ vốn đầu tư các công trình, dự án thuộc kế hoạch năm 2024 được quan tâm, các công trình xây dựng cơ bản được triển khai thi công đảm bảo kế hoạch đề ra...

Vụ Đông Xuân 2023-2024, toàn huyện đã gieo trồng được gần 1.929 ha cây trồng các loại, đạt 105,7% kế hoạch và tăng 1,7% so với cùng kỳ. Huyện thường xuyên chỉ đạo các biện pháp phòng, chống hạn, điều tiết nguồn nước tưới hợp lý đảm bảo phục vụ cho sản xuất, không để xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm. Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ vi phạm, triển khai kế hoạch trồng rừng tập trung năm 2024.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm, tập trung rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện trong năm 2024, nhất là đối với xã Ia Pếch và 12 làng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.

Công tác chính sách an sinh xã hội được chỉ đạo triển khai tích cực, triển khai kịp thời các chương trình mục tiêu, dự án, các chính sách trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024. Theo đó, về kinh tế tập trung chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch vụ Đông Xuân, chuẩn bị các điều kiện để triển khai gieo trồng vụ mùa 2024. Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống hạn, ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp. Triển khai kế hoạch trồng cây phân tán năm 2024 đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tập trung huy động các nguồn lực để thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2024. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng, chống cháy rừng vào mùa khô. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác trồng rừng năm 2024. Kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Thực hiện tốt công tác thu ngân sách, triển khai các giải pháp thu hồi nợ đọng. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình; hoàn thành hồ sơ, thủ tục để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch trên địa bàn huyện.

Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và kế hoạch giảm nghèo năm 2024 gắn với đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách. Thực hiện hiệu quả các biện pháp về phòng, tránh đuối nước cho trẻ em, học sinh. Chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.