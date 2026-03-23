Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Hội trại “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” trên xã đảo Nhơn Châu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO NGỌC
(GLO)- Từ 20-22/3, Hội đồng Đội xã Nhơn Châu phối hợp với Liên đội Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhơn Châu tổ chức Hội trại “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2026).

Hội trại được tổ chức cho 146 học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhơn Châu.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn được tổ chức như: thi trang trí cổng trại và lều trại; thi nghi thức Đội; trò chơi dân gian; biểu diễn văn nghệ, thi hóa trang, sinh hoạt giao lưu và đốt lửa trại.

Phần thi nghi thức Đội. Ảnh: Huệ Thiện

Hấp dẫn nhất phải kể đến phần thi trò chơi dân gian, thu hút đông đảo học sinh tham gia và cổ vũ. Các trò chơi không chỉ mang lại tiếng cười mà còn tạo nên những kỷ niệm đẹp cho học trò nơi xã đảo.

Dù học sinh các khối lớp 1, 2, 3 không được tham gia hội trại, nhưng các em cũng đóng góp cho hội trại nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Đông đảo học sinh cổ vũ cho trò chơi ô ăn quan. Ảnh: Huệ Thiện

Hội trại “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” không chỉ là sân chơi bổ ích giúp các em thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức phấn đấu trở thành đoàn viên trong tương lai.

Một số hình ảnh ấn tượng tại hội trại:

Các học sinh Trường TH&THCS Nhơn Châu hào hứng tham gia các trò chơi dân gian trong Hội trại "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên đoàn".
Hội trại "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên đoàn" còn có chương trình văn nghệ và phần thi hóa trang.
Đánh giá bài viết

Gia Lai: Hơn 1300 đội viên tham gia Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn"

Gia Lai: Hơn 1.300 đội viên tham gia Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 10-3, tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” năm 2026. Chương trình diễn ra theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh.

Tỉnh đoàn khởi động Chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” năm 2026.

Gia Lai: Khởi động chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” năm 2026

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Sáng 2-3, tại Trường THPT Pleiku (phường Pleiku), Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng, đại học tổ chức chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” tỉnh Gia Lai năm 2026, mở đầu cho chuỗi hoạt động diễn ra tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

