Hội trại “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” trên xã đảo Nhơn Châu

(GLO)- Từ 20-22/3, Hội đồng Đội xã Nhơn Châu phối hợp với Liên đội Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhơn Châu tổ chức Hội trại “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2026).

Hội trại được tổ chức cho 146 học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhơn Châu.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn được tổ chức như: thi trang trí cổng trại và lều trại; thi nghi thức Đội; trò chơi dân gian; biểu diễn văn nghệ, thi hóa trang, sinh hoạt giao lưu và đốt lửa trại.

Phần thi nghi thức Đội. Ảnh: Huệ Thiện

Hấp dẫn nhất phải kể đến phần thi trò chơi dân gian, thu hút đông đảo học sinh tham gia và cổ vũ. Các trò chơi không chỉ mang lại tiếng cười mà còn tạo nên những kỷ niệm đẹp cho học trò nơi xã đảo.

Dù học sinh các khối lớp 1, 2, 3 không được tham gia hội trại, nhưng các em cũng đóng góp cho hội trại nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Đông đảo học sinh cổ vũ cho trò chơi ô ăn quan. Ảnh: Huệ Thiện

Hội trại “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” không chỉ là sân chơi bổ ích giúp các em thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức phấn đấu trở thành đoàn viên trong tương lai.

Một số hình ảnh ấn tượng tại hội trại:

Các học sinh Trường TH&THCS Nhơn Châu hào hứng tham gia các trò chơi dân gian trong Hội trại "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên đoàn".