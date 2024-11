Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ tổ chức kỳ họp thứ 17 (chuyên đề)

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các nghị quyết: Điều chỉnh dự án trụ sở làm việc Công an các xã: Cư An, Hà Tam, Phú An, Tân An với tổng mức đầu tư từ 1,8 tỷ đồng giảm xuống còn 800 triệu đồng, do các dự án này đã được Bộ Công an hỗ trợ kinh phí xây dựng các hạng mục chính; huyện Đak Pơ đầu tư thêm các hạng mục phụ.

Điều chỉnh dự án sửa chữa, mở rộng Hội trường huyện Đak Pơ tổng mức đầu tư đã được phê duyệt là 3 tỷ đồng lên mức 7 tỷ đồng nhằm triển khai mở rộng, tăng diện tích để đáp ứng nhu cầu sử dụng, bổ sung trang thiết bị phục vụ cho các cuộc họp quan trọng.

 Quang cảnh kỳ họp thứ 17 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh

Đối với dự án Nhà tiếp dân và Phòng họp HĐND và UBND huyện Đak Pơ thực hiện điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ giai đoạn 2024-2025 thành 2024-2026 nhằm cân đối lại nguồn vốn để phù hợp với tiến độ thu ngân sách.

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 2 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), cụ thể sẽ thực hiện điều chỉnh giảm 2,9 tỷ đồng vốn để thực hiện Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt để bổ sung cho thực hiện Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với phát triển du lịch. Đồng thời, bổ sung 135 triệu đồng vốn thực hiện Tiểu dự án 2-Dự án 10: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bên cạnh đó, vốn sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi và chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022, 2023 đã được chuyển nguồn sang năm 2024 cũng được điều chỉnh cho phù hợp nhằm đảm bảo các nguồn vốn được thực hiện hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Phát biểu tại kỳ họp, bà Lê Thị Thanh Mai-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình, cần thực hiện hiệu quả, thiết thực các nghị quyết đã được kỳ họp thông qua.