Gửi gắm niềm tin vào Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(GLO)- Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18-6 tại Hà Nội. Hướng về Đại hội, cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều kỳ vọng.

Đó là kỳ vọng về những chủ trương, giải pháp thiết thực nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.

Hội Phụ nữ Bộ Công an và Hội LHPN tỉnh Gia Lai ký kết thực hiện chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Ảnh: ĐVCC

* Bà ĐẶNG THỊ HỒNG HẠNH - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh: Nâng cao vị thế phụ nữ trong thời kỳ mới

Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng. Thực tế cũng đặt ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức đối với phụ nữ.

Tôi mong muốn Đại hội sẽ đề ra nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới; tiếp tục hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đặc biệt, cần có thêm các chính sách hướng đến phụ nữ và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Tôi cũng kỳ vọng tổ chức Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tập hợp hội viên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thực sự là điểm tựa tin cậy của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

* Bà ĐỒNG THỊ ÁNH - Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai: Mở rộng cơ hội cho nữ doanh nhân phát triển

Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và phát triển kinh tế.

Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ là diễn đàn để đề xuất những cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết thực cho nữ doanh nhân, nhất là trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động kết nối, hợp tác giữa các doanh nhân nữ, tạo điều kiện để phụ nữ học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận nguồn lực và phát triển bền vững.

Tôi mong muốn phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ làm kinh tế, sẽ có thêm nhiều cơ hội để phát huy trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo. Khi được tạo điều kiện thuận lợi, phụ nữ sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương và đất nước.

* Bà KƠ PĂ H’LY - Chủ tịch Hội LHPN xã Chư Prông: Quan tâm nhiều hơn đến phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, nhiều chương trình hỗ trợ đã góp phần giúp phụ nữ miền núi nâng cao nhận thức, phát triển kinh tế và từng bước cải thiện đời sống.

Tuy nhiên, khoảng cách về điều kiện tiếp cận thông tin, khoa học kỹ thuật, vốn và cơ hội phát triển giữa các khu vực vẫn còn khá lớn.

Vì vậy, tôi mong Đại hội sẽ đề ra các giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập, tiếp cận hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển du lịch cộng đồng, trồng rừng gỗ lớn, xây dựng các sản phẩm đặc trưng gắn với lợi thế địa phương.

Khi được trao cơ hội và hỗ trợ phù hợp, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ phát huy tốt vai trò trong phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển.

* Bà HOÀNG THỊ THÀNH - Chủ tịch Hội LHPN phường Quy Nhơn Nam: Đổi mới hoạt động Hội, đồng hành với phụ nữ

Phụ nữ đang có nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và khẳng định bản thân. Tuy nhiên, đi cùng với đó là không ít áp lực từ cuộc sống, việc làm, trách nhiệm gia đình và yêu cầu thích ứng với môi trường số.

Điều phụ nữ mong muốn không chỉ là những hoạt động tuyên truyền hay biểu dương, mà cần có thêm nhiều chương trình hỗ trợ cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm.

Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục định hướng đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của tổ chức Hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý hội viên và tổ chức phong trào. Đồng thời, tăng cường các chương trình đào tạo trực tuyến, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm cho phụ nữ.

Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến đào tạo nghề, tiếp cận an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, phòng - chống bạo lực gia đình và bảo vệ phụ nữ, trẻ em cũng cần tiếp tục được quan tâm.