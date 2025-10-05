Gia Lai: Yêu cầu tháo dỡ công trình nhà rông bê tông ở chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn về việc triển khai thực hiện các dự án liên quan đến ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó, thống nhất dừng triển khai Dự án công trình Nhà rông tại làng Ia Gri (dưới chân núi Chư Đang Ya).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất việc dừng triển khai Dự án công trình Nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ thuộc quy hoạch khu du lịch quốc gia Biển Hồ-Núi lửa Chư Đang Ya.

Dừng triển khai Dự án công trình Nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ, thuộc quy hoạch khu du lịch quốc gia Biển Hồ-Núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: Q.T

Đồng thời, giao Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh và Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Chư Păh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức dừng dự án, thực hiện tháo dỡ và bàn giao mặt bằng cho địa phương để phục vụ công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Hoa Dã Quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2025.

Việc tháo dỡ sẽ được tiến hành hoàn thành trước ngày 15-10.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, UBND xã Biển Hồ tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc chuyển toàn bộ nguồn vốn của dự án để thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật, hoàn thành trước 15-10.

Được biết, công trình Nhà rông tại làng Ia Gri thuộc Dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Ia Gri, do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Chư Păh (cũ) làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư hơn 9,4 tỷ đồng, hiện khối lượng thi công đã đạt khoảng 40%, giải ngân 4,6 tỷ đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản nêu rõ, việc triển khai dự án còn nhiều điểm chưa đảm bảo trong quá trình lập hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan hữu quan, cộng đồng nơi triển khai dự án.

Đặc biệt, việc bê tông hóa nhà rông, thiết kế không đúng mẫu nhà rông truyền thống của dân tộc Jrai, cùng một số hạng mục bố trí chưa phù hợp, có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đang Ya, tạo dư luận không tốt.