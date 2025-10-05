Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai: Yêu cầu tháo dỡ công trình nhà rông bê tông ở chân núi Chư Đang Ya

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG TẤN QUANG TẤN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn về việc triển khai thực hiện các dự án liên quan đến ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó, thống nhất dừng triển khai Dự án công trình Nhà rông tại làng Ia Gri (dưới chân núi Chư Đang Ya).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất việc dừng triển khai Dự án công trình Nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ thuộc quy hoạch khu du lịch quốc gia Biển Hồ-Núi lửa Chư Đang Ya.

dung-trien-khai-du-an-cong-trinh-nha-rong-tai-lang-ia-gri-xa-bien-ho-thuoc-quy-hoach-khu-du-lich-quoc-gia-bien-ho-nui-lua-chu-dang-ya-6731.jpg
Dừng triển khai Dự án công trình Nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ, thuộc quy hoạch khu du lịch quốc gia Biển Hồ-Núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: Q.T

Đồng thời, giao Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh và Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Chư Păh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức dừng dự án, thực hiện tháo dỡ và bàn giao mặt bằng cho địa phương để phục vụ công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Hoa Dã Quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2025.

Việc tháo dỡ sẽ được tiến hành hoàn thành trước ngày 15-10.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, UBND xã Biển Hồ tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc chuyển toàn bộ nguồn vốn của dự án để thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật, hoàn thành trước 15-10.

Được biết, công trình Nhà rông tại làng Ia Gri thuộc Dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Ia Gri, do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Chư Păh (cũ) làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư hơn 9,4 tỷ đồng, hiện khối lượng thi công đã đạt khoảng 40%, giải ngân 4,6 tỷ đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản nêu rõ, việc triển khai dự án còn nhiều điểm chưa đảm bảo trong quá trình lập hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan hữu quan, cộng đồng nơi triển khai dự án.

Đặc biệt, việc bê tông hóa nhà rông, thiết kế không đúng mẫu nhà rông truyền thống của dân tộc Jrai, cùng một số hạng mục bố trí chưa phù hợp, có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đang Ya, tạo dư luận không tốt.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Ảnh: Bình Dương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn tàu cá bị mất liên lạc

Thời sự

(GLO)- Sáng 30-9, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh-chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn đối với tàu cá của ngư dân trên địa bàn tỉnh bị mất liên lạc.

Tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn nút giao Trần Hưng Đạo-Phạm Văn Đồng-Lê Lợi) sẽ tạm thời cấm các phương tiện giao thông từ 17 giờ đến 23 giờ ngày 30-9. Ảnh: M.T

Phân luồng tạm thời một số tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết

Thời sự

(GLO)-Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) vừa có thông báo về phân luồng, hướng dẫn tạm thời một số điểm, tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) khảo sát tại Công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng). Ảnh: Hoàng Hoài

Các phường ở khu vực phía Tây chính là những “cú đấm thép” trong phát triển kinh tế của Gia Lai

Thời sự

(GLO)-Chiều 27-9, tại UBND phường Pleiku, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì buổi làm việc với các phường: Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng, An Phú về tình hình vận hành tổ chức bộ máy và công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội.

null