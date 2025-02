Gia Lai: Truy tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 11,6 tỷ đồng

(GLO)- Ngày 18-2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Trại Tạm giam Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Đặng Đình Bình (SN 1979, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; thường trú tại Đội 5, Nông trường Ia Grai, huyện Ia Grai).