(GLO)- Những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân đội trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, tạo điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.