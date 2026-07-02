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Gia Lai thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn vừa ký ban hành quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú lần thứ 15 - 2027.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch là Chủ tịch Hội đồng; ông Lê Quang Hùng-Giám đốc Sở Y tế là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; ông Trần Trung Định-Phó Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng còn có 12 ủy viên là lãnh đạo, cán bộ các sở, ngành, hội và các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tổ thư ký gồm 3 thành viên.

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Việc xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú nhằm ghi nhận những cống hiến của các thầy thuốc trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ảnh: Như Nguyện

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức việc xét tặng theo đúng quy định của pháp luật; công bố kết quả xét chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng; hoàn chỉnh hồ sơ xét tặng trình Hội đồng có thẩm quyền; xem xét, giải quyết các kiến nghị liên quan đến việc xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú.

Thư ký Hội đồng có nhiệm vụ giúp Hội đồng thẩm định hồ sơ xét tặng và chịu trách nhiệm trước Hội đồng về tính hợp lệ của hồ sơ; tổng hợp kết quả xét tặng của Hội đồng; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục xét tặng của Hội đồng cấp tỉnh để gửi Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế là cơ quan Thường trực của Hội đồng, bảo đảm điều kiện hoạt động, sử dụng con dấu của Sở Y tế để thực hiện nhiệm vụ theo quy định; có trách nhiệm tham mưu ban hành quy chế hoạt động. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cử nhân sự tham gia xuyên suốt Hội đồng và thông báo khi có thay đổi nhân sự cho Sở Y tế biết và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của nhân sự được cử tham gia.

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