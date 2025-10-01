Gia Lai: Phê duyệt Khung danh mục nhiệm vụ thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 1890/QĐ-UBND phê duyệt Khung danh mục nhiệm vụ thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Khung danh mục có 6 nhóm chỉ số: công khai minh bạch (5 nội dung); tiến độ giải quyết (8 nội dung); hồ sơ trực tuyến (5 nội dung); thanh toán trực tuyến (7 nội dung); số hóa hồ sơ (11 nội dung); mức độ hài lòng (6 nội dung).

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ayun hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Ảnh: Hà Duy

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nghiên cứu và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Khung danh mục đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện danh mục nhiệm vụ này; định kỳ hằng tháng báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, rà soát, đề xuất bổ sung các nhiệm vụ khác đảm bảo Bộ Chỉ số có thứ hạng cao và bền vững.

Xem chi tiết khung danh mục tại đây.