Gia Lai nỗ lực cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh

Việc giảm 19 bậc trên bảng xếp hạng PCI năm 2022, xếp thứ 45/63 tỉnh, thành là kết quả thấp nhất từ trước đến nay của Gia Lai kể từ khi bước vào “cuộc đua” năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (năm 2018 xếp thứ 33/63, năm 2019 xếp thứ 30/63, năm 2020 xếp thứ 38/63, năm 2021 xếp thứ 26/63).

Nguyên nhân là do có những chỉ số giảm sâu so với năm trước như tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất giảm 35 bậc; một số chỉ số giảm cả điểm lẫn bậc so với năm trước như: cạnh tranh bình đẳng giảm 0,62 điểm, giảm 17 bậc; đào tạo lao động giảm 1,09 điểm, giảm 27 bậc; tính minh bạch giảm 0,23 điểm, giảm 14 bậc...

Là một trong những chỉ số thành phần thấp hơn điểm trung vị (6,49 so với 6,95), chỉ số chi phí gia nhập thị trường của Gia Lai giảm 8 bậc so với năm 2021 (từ thứ 50/63 xuống 58/63). Để cải thiện chỉ số này, ông Đinh Hữu Hòa-Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư-cho biết: “Sở sẽ tiếp tục cải cách quy trình nhận và trả kết quả hồ sơ bằng cách thường xuyên hỗ trợ cán bộ tiếp nhận hồ sơ (nhân viên bưu điện) để gián tiếp hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ ngay từ đầu, hạn chế hồ sơ bị chỉnh sửa nhiều lần. Đối với những hồ sơ đơn giản, Sở phối hợp giải quyết ngay trong buổi hoặc trong ngày. Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp với 12 ngân hàng thương mại để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp đồng thời với đăng ký tài khoản ngân hàng; phối hợp với Viettel Gia Lai, VNPT Gia Lai triển khai hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới đăng ký chữ ký số, sử dụng hóa đơn điện tử và kê khai thuế ban đầu”.

Chỉ số tính minh bạch có trọng số cao trong PCI (chiếm 20%). Tuy nhiên, năm 2022, chỉ số này của tỉnh xếp hạng 55/63, giảm 14 bậc so với năm 2021. Đáng chú ý, 15/17 chỉ số con trong chỉ số tính minh bạch của tỉnh bị đánh giá thấp như: tiếp cận tài liệu pháp lý xếp thứ 59/63; tiếp cận tài liệu quy hoạch xếp thứ 57/63...

Để cải thiện chỉ số này, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Hùng đề nghị: “Đối với tiêu chí tiếp cận tài liệu quy hoạch, các sở, ngành, địa phương cần công khai 100% thông tin, tài liệu quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh sau khi đã được phê duyệt; cung cấp các thông tin về quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của các ngành, lĩnh vực. Đối với tiêu chí tiếp cận tài liệu pháp lý, cần cập nhật kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở dữ liệu quốc gia; tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ các tài liệu pháp lý cho doanh nghiệp khi có yêu cầu”.

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2423/KH-UBND về việc tiếp tục cải thiện thứ hạng PCI năm 2023 và những năm tiếp theo. Kế hoạch xác định mục tiêu: Năm 2023, Gia Lai nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành có chỉ số PCI cao nhất cả nước. Theo đó, UBND tỉnh có sự phân công, phân nhiệm khá cụ thể, rõ ràng cho từng sở, ban, ngành.

Cụ thể, Văn phòng UBND tỉnh phát huy vai trò là đơn vị chủ trì tham mưu quản lý nội dung website của tỉnh, là đầu mối tiếp nhận, phân phối thông tin điều hành, tạo sự kết nối trực tuyến giữa công dân, doanh nghiệp với cơ quan hành chính nhà nước; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị người dân và doanh nghiệp qua hệ thống các trang thông tin điện tử: http://gialai.gov.vn; http://nguoidan.chinhphu.vn và http://doanhnghiep.chinhphu.vn.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, thực hiện giao đất, cho thuê đất đảm bảo thời gian theo quy định; xây dựng, cập nhật và vận hành cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai; công bố, công khai các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Sở Công thương đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thông tin thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lao động; hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nguồn lao động. Sở Tư pháp triển khai tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết các thủ tục thống nhất, hài hòa và kịp thời cho người dân, doanh nghiệp…

Đặc biệt, UBND tỉnh cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ. Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh: “Để nâng cao chỉ số PCI, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; thường xuyên quán triệt, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ trên tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm các quy định trong thực thi công vụ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ công chức, viên chức về trách nhiệm, tác phong, năng lực trong thực thi công vụ”.