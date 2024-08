Gia Lai: Gần 60 học viên được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

Ngày 13/8, Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương cho biết vừa phối hợp với Công an huyện bắt, xử lý vụ mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái pháp luật trên không gian mạng.

(GLO)- Ngày 12-8, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 1 khẩu súng K54, 5 viên đạn K54, 1 viên đạn trung liên và 20 viên đạn AK, 2 kíp nổ từ người dân.

(GLO)- Sau 4 năm triển khai “Hệ thống kênh thông tin về an ninh trật tự, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và cải cách hành chính trên mạng xã hội”, Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã truyền tải và tiếp nhận nhiều thông tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.