Theo dõi Báo Gia Lai trên

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

(GLO)- Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) tổ chức tập huấn chuyên sâu cho 100% cán bộ Công an cấp xã được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra an toàn PCCC và CNCH.