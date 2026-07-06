Gia Lai: Bắt giam đối tượng vi phạm quy định về khai thác tài nguyên

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh (SN 1984, trú tại phường Thống Nhất) về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Quá trình điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) xác định: Ngày 12-12-2014, UBND tỉnh đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 718/GP-UBND cho Công ty TNHH Hưng Cường có địa chỉ tại 167 Duy Tân, phường Diên Hồng được khai thác cát xây dựng bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát ở xã Hà Tây và xã Đak Tơ Ver (huyện Chư Păh cũ) nay là xã Ia Khươl.

Đối tượng Minh (thứ 2 từ trái qua) đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Minh Hiếu

Theo giấy phép, mỏ cát của Công ty TNHH Hưng Cường có diện tích 2,16 ha, trữ lượng khai thác 46.440 m3, công suất khai thác 5.000 m3/năm và thời gian khai thác là 10 năm (từ ngày 12-12-2014 đến 11-12-2024).

Trong năm 2024, Minh là người nhận khoán của Công ty TNHH Hưng Cường để khai thác mỏ cát trên. Tuy nhiên, đối tượng đã cho khai thác, bán ra cho các khách hàng lẻ với khối lượng gần 12.000 m3 cát nhưng không làm thủ tục, không thông báo với cơ quan chức năng để thu lợi bất chính số tiền khoảng 2,4 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.