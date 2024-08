Một số tiêu chuẩn xây dựng cửa hàng xăng dầu được quy định theo Quyết định số 46/QĐ-SCT bị bãi bỏ gồm: các cửa hàng kinh doanh xăng dầu phải cách lộ giới (là chỉ điểm cuối chiều rộng của con đường tính từ tim đường sang hai bên); phải cách giao lộ (là chỗ cắt nhau của các đường giao thông trên bộ) ít nhất 50 m; cách điểm có tầm nhìn hạn chế ít nhất 200 m; cách nơi tụ họp đông người ít nhất 50 m; cách danh lam thắng cảnh ít nhất 50 m. Vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu, các dịch vụ tiện ích thuộc cửa hàng phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh môi trường, xây dựng và đảm bảo an toàn hành lang giao thông và theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

Về quy mô cửa hàng, ở khu vực ngoài đô thị, cửa hàng cấp 1 có dung tích chứa từ 150-210 m3 có từ 6-10 cột bơm, tổng diện tích chiếm đất từ 3.000 m2 trở lên; cửa hàng cấp 2 có dung tích chứa từ 100-149 m3 có từ 4-6 cột bơm, tổng diện tích chiếm đất từ 2.000 m2 trở lên; cửa hàng cấp 3 có dung tích chứa nhỏ hơn hoặc bằng 100 m3 có từ 2-4 cột bơm, tổng diện tích chiếm đất từ 600 m2 trở lên. Còn ở khu vực nội thị, cửa hàng cấp 1 có diện tích tối thiểu là 1.000 m2; cửa hàng cấp 2 là 600 m2 và cửa hàng cấp 3 là 300 m2.

Cửa hàng xăng dầu tiếp giáp với công trình xây dựng khác phải có tường bao kín có chiều cao không nhỏ hơn 2,2 m, bằng vật liệu không cháy. Không được lắp đặt bể chứa xăng dầu nổi trên mặt đất. Bề mặt ngoài của bể chứa bằng thép lắp đặt ngầm phải có lớp bọc chống ăn mòn. Cột bơm phải được đặt tại các vị trí thông thoáng.