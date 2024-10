Gia Lai: 115 đại biểu tham dự hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 10-2024

Hội nghị do đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, với sự tham dự của 115 đại biểu là báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XVI; đại diện lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Trưởng ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; Trưởng ban Tuyên giáo Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên

Tại hội nghị, đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thông tin chuyên đề: “Một số nội dung liên quan đến công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”. Theo đó, trong 9 tháng năm 2024, công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả toàn diện cả ở Trung ương và địa phương. Cụ thể, đã xử lý kỷ luật 155 tổ chức đảng, 245 cán bộ, đảng viên, trong đó có 47 cán bộ, nguyên cán bộ cấp cao diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố mới 768 vụ án/2.139 bị can.

Đối với vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố mới 4 vụ/10 bị can, khởi tố bổ sung 149 bị can trong 9 vụ án; kết thúc điều tra 7 vụ/364 bị can, kết thúc điều tra bổ sung 4 vụ/19 bị can; truy tố 4 vụ/312 bị can; xét xử sơ thẩm 10 vụ án, xét xử phúc thẩm 6 vụ án, trong đó có một số vụ án trọng điểm, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Về công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, đã thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 354 đảng viên; phát hiện sai phạm về tài chính tại 67 đơn vị với tổng số tiền trên 23 tỷ đồng. Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, tham mưu chỉ đạo xử lý 24 vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; đến nay đã giải quyết xong 5 vụ án, vụ việc. Các cơ quan tố tụng tỉnh thụ lý giải quyết 39 vụ/84 bị can, bị cáo; trong đó khởi tố mới 16 vụ/34 bị can (có 15 bị can là đảng viên), truy tố 16 vụ/35 bị can, đưa ra xét xử 14 vụ/20 bị cáo…

Tiếp đó, các đại biểu nghe đồng chí Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin chuyên đề: “Quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư; Thông tri số 11-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được quan tâm xây dựng, phát triển mạnh cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Tính đến đầu tháng 10-2024, toàn tỉnh có 4 báo cáo viên Trung ương; 48 báo cáo viên cấp tỉnh; 517 báo cáo viên cấp huyện và 5.004 tuyên truyền viên cơ sở. Đội ngũ này đã tham gia có hiệu quả trong việc triển khai nhiều nội dung mới về công tác xây dựng Đảng, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, văn hóa, ngoại giao. Công tác tuyên truyền miệng không ngừng được đổi mới, có sự kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống với hiện đại, qua đó tạo sức lan tỏa thông tin nhanh nhất, hiệu quả nhất…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh kết luận hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đề nghị thời gian tới cần tuyên truyền nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của tỉnh thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác này trong thời gian đến; trong đó chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tinh thần, nội dung Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 20-9-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cùng với đó tuyên truyền nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong việc đổi mới nội dung, định hướng gắn với tăng cường tính định hướng, thuyết phục của công tác tuyên truyền miệng…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng định hướng tuyên truyền những chủ đề lớn, trọng tâm từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tuyên truyền về phong trào thi đua năm 2024, kết quả phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2024, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và những điển hình, gương “người tốt, việc tốt” ở cơ sở…