Gặp mặt, gỡ khó cho doanh nghiệp tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

Theo báo cáo tại hội nghị, Khu Kinh tế Cửa khẩu thu hút được 40 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 556,6 tỷ đồng (tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2022), vốn đầu tư thực hiện ước đạt 242,8 tỷ đồng (tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2022) đạt 43,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Trong đó, 11 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động, 20 dự án đang xây dựng, 9 dự án đang làm thủ tục. Các dự án chủ yếu hoạt động thương mại, dịch vụ, kinh doanh kho bãi.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tính đến hết ngày 30-6-2023 đạt 88,55 triệu USD (giảm 8,94% so với cùng kỳ năm trước), trong đó, nhập khẩu đạt 56,66 triệu USD (giảm 9,76%); kim ngạch xuất khẩu đạt 31,89 triệu USD (giảm 7,4%). Tổng số thu ngân sách Nhà nước đạt 10,074 tỷ đồng, tăng 41,96 % so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của các doanh nghiệp tại Khu Trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu ước đạt 523,82 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2022; thu ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp đạt 2,057 tỷ đồng (giảm 37%).

Tại hội nghị, một số khó khăn, vướng mắc đã được các doanh nghiệp thông tin, kiến nghị đến các đơn vị chức năng và đề nghị được kịp thời tháo gỡ, tập trung vào các nội dung: tạo mặt bằng sạch, sân phơi; kêu gọi các dự án nhà máy sơ chế sản phẩm nông nghiệp; đầu ra cho nông sản, nhất là hạt điều; linh động trong giải quyết thông quan hàng hóa; hướng dẫn và giãn thời gian hoàn thiện các thủ tục liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy trong quá trình triển khai dự án đầu tư.

Trên cơ sở những kiến nghị của các doanh nghiệp và ý kiến phản hồi từ các đơn vị chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, kết luận tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng-Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cho biết: “Thời gian tới, Ban Quản lý sẽ rà soát lại quỹ đất để giải quyết vấn đề tạo kho, bãi; tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong vấn đề quản lý, kiểm soát con người, nhất là lực lượng lao động tại các doanh nghiệp; có kế hoạch về việc trao đổi, chia sẻ thông tin, tăng cường hợp tác giữa Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) để tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp 2 bên hoạt động“.