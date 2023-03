Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy cùng 18 đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy của tỉnh và tương đương trở lên qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác nội chính, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị tỉnh từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến cuối năm 2022. Theo đó, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Tỉnh ủy đã chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình làm việc hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về kết quả phát triển kinh tế-xã hội, năm 2022 có 19/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh (theo giá so sánh 2010) đạt 9,27%; GRDP bình quân đầu người đạt 60,45 triệu đồng; các chỉ tiêu về giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu... đều tăng so với năm 2021. Các chỉ tiêu giáo dục đều đạt Nghị quyết đề ra, chất lượng giáo dục được nâng lên. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc với tổng lượng khách tham quan năm 2022 đạt 950.000 lượt (tăng 2,9 lần so với năm 2021, doanh thu đạt 600 tỷ đồng, tăng 3 lần so với năm 2021).

Các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm, triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 38,42% (tăng 1,47% so với năm 2021). Đặc biệt công tác phòng-chống dịch Covid-19 được cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện quyết liệt; an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Về xây dựng hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Đảng bộ tỉnh có 21 đảng bộ trực thuộc; 948 tổ chức cơ sở đảng; 3.492 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, trong đó 1.497/1.576 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy. Từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2022, toàn tỉnh đã kết nạp được 4.381 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên gần 65 ngàn đảng viên.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đều bày tỏ sự vui mừng và gửi lời cảm ơn đến Thường trực Tỉnh ủy vì đã quan tâm tổ chức buổi gặp mặt thân tình, ấm áp nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng tỉnh. Qua nghe báo cáo và theo dõi tình hình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đều phấn khởi trước những kết quả nổi bật mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, các đại biểu đã chia sẻ một số băn khoăn, trăn trở và tham gia góp ý, đề xuất với lãnh đạo tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tỉnh thời gian tới. Cụ thể là công tác quy hoạch đô thị, thu hút đầu tư, cải cách hành chính, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại buổi gặp mặt để tiếp tục cụ thể hóa trong các chương trình công tác, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như HĐND tỉnh, UBND tỉnh và triển khai thực hiện trong thời gian tới.