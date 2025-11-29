(GLO)- Tham gia thảo luận tại hội trường Quốc hội về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) đề xuất bổ sung Chỉ số hạnh phúc vào mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 81/2023/QH15 ngày 9-1-2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt ra mục tiêu: Giai đoạn 2031-2050, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7,0-7,5%/năm. Đến năm 2050, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 38.000 USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt 70-75%; Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt trên 0,85.

ĐB Nguyễn Văn Cảnh đề xuất bổ sung chỉ số hạnh phúc vào mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Theo ĐB Nguyễn Văn Cảnh, Chỉ số phát triển con người dựa trên 3 yếu tố chính: sức khỏe, tri thức và mức sống. ĐB Cảnh cho rằng, phát triển xã hội là hướng đến mưu cầu hạnh phúc. Trong tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc. Tiêu ngữ dưới Quốc hiệu Việt Nam là “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” cũng là hướng đến hạnh phúc.

Yên Bái trước đây là địa phương đầu tiên trong cả nước đưa tiêu chí “hạnh phúc” vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới mục tiêu xây dựng “tỉnh hạnh phúc”. Sau đó, chỉ số hạnh phúc của người dân qua các năm tăng lên, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Hà Nội đã đưa Chỉ số hạnh phúc vào văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 cùng với Chỉ số phát triển con người, nhằm khẳng định mọi việc làm, mọi suy nghĩ, mọi hành động của Đảng bộ, chính quyền Thủ đô đều hướng đến việc làm thế nào để nhân dân hạnh phúc hơn.

Mỗi quốc gia có thể có cái nhìn riêng về hạnh phúc. Tuy nhiên, thế giới đã đưa ra Chỉ số hạnh phúc và có xếp hạng hằng năm. Theo Báo cáo hạnh phúc thế giới năm 2024, Việt Nam đứng thứ 54 thế giới, tăng 11 bậc so với vị trí 65 của năm 2023; đứng thứ 6 châu Á. Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 37 bậc trong 5 năm qua.

“Chúng ta đang có chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa, các chính sách về văn hóa cũng hướng đến giúp mỗi cá nhân được hạnh phúc hơn, nhưng không phản ánh trực tiếp qua các chỉ số về kinh tế hay Chỉ số phát triển con người.

Vì vậy, tôi đề nghị bổ sung Chỉ số hạnh phúc vào dự thảo Nghị quyết ngay sau Chỉ số phát triển con người, để các chính sách khi xây dựng cần quan tâm đến hạnh phúc của người dân, chính sách đi vào cuộc sống mang đến hạnh phúc cho người dân và phấn đấu xếp hạng Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng qua các năm”-ĐB Cảnh nói.

Bên cạnh đó, ĐB Nguyễn Văn Cảnh cũng quan tâm đến định hướng về văn hóa-xã hội trong dự thảo Nghị quyết: “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa quốc gia bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa”.

Theo ĐB Cảnh, trong thiết chế văn hóa phải có những người hiểu về văn hóa thì các hoạt động văn hóa mới giảm bớt tính hình thức. Cần phát triển đội ngũ các chuyên gia về văn hóa, là những người hiểu biết sâu sắc về văn hóa, những nhà nghiên cứu, đam mê trong hoạt động văn hóa. Họ sẽ tham gia đóng góp vào các chính sách về văn hóa, bình luận những vấn đề văn hóa đương đại, góp phần giải quyết các vấn đề về đời sống tinh thần đặt ra.

Khi được công nhận, họ sẽ được “danh chính, ngôn thuận” nói về văn hóa, đóng góp vào xây dựng chính sách về văn hóa, các hoạt động văn hóa, giúp cho mọi người có cái nhìn rõ hơn về thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội. Qua đó, góp phần duy trì văn hóa tốt đẹp, điều chỉnh những thứ lai căng, hạn chế xuống cấp về đạo đức; đề xuất tiếp thu tinh hoa văn hóa các dân tộc trên thế giới và văn minh nhân loại phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Vì vậy, ĐB Cảnh đề nghị bổ sung nội dung “phát triển đội ngũ các chuyên gia về văn hóa” sau đoạn “thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá” trong dự thảo Nghị quyết.