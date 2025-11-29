Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Đề xuất bổ sung Chỉ số hạnh phúc vào mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2050

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAI LÂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tham gia thảo luận tại hội trường Quốc hội về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) đề xuất bổ sung Chỉ số hạnh phúc vào mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 81/2023/QH15 ngày 9-1-2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt ra mục tiêu: Giai đoạn 2031-2050, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7,0-7,5%/năm. Đến năm 2050, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 38.000 USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt 70-75%; Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt trên 0,85.

chi-so-hanh-phuc.jpg
ĐB Nguyễn Văn Cảnh đề xuất bổ sung chỉ số hạnh phúc vào mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Theo ĐB Nguyễn Văn Cảnh, Chỉ số phát triển con người dựa trên 3 yếu tố chính: sức khỏe, tri thức và mức sống. ĐB Cảnh cho rằng, phát triển xã hội là hướng đến mưu cầu hạnh phúc. Trong tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc. Tiêu ngữ dưới Quốc hiệu Việt Nam là “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” cũng là hướng đến hạnh phúc.

Yên Bái trước đây là địa phương đầu tiên trong cả nước đưa tiêu chí “hạnh phúc” vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới mục tiêu xây dựng “tỉnh hạnh phúc”. Sau đó, chỉ số hạnh phúc của người dân qua các năm tăng lên, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Hà Nội đã đưa Chỉ số hạnh phúc vào văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 cùng với Chỉ số phát triển con người, nhằm khẳng định mọi việc làm, mọi suy nghĩ, mọi hành động của Đảng bộ, chính quyền Thủ đô đều hướng đến việc làm thế nào để nhân dân hạnh phúc hơn.

Mỗi quốc gia có thể có cái nhìn riêng về hạnh phúc. Tuy nhiên, thế giới đã đưa ra Chỉ số hạnh phúc và có xếp hạng hằng năm. Theo Báo cáo hạnh phúc thế giới năm 2024, Việt Nam đứng thứ 54 thế giới, tăng 11 bậc so với vị trí 65 của năm 2023; đứng thứ 6 châu Á. Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 37 bậc trong 5 năm qua.

“Chúng ta đang có chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa, các chính sách về văn hóa cũng hướng đến giúp mỗi cá nhân được hạnh phúc hơn, nhưng không phản ánh trực tiếp qua các chỉ số về kinh tế hay Chỉ số phát triển con người.

Vì vậy, tôi đề nghị bổ sung Chỉ số hạnh phúc vào dự thảo Nghị quyết ngay sau Chỉ số phát triển con người, để các chính sách khi xây dựng cần quan tâm đến hạnh phúc của người dân, chính sách đi vào cuộc sống mang đến hạnh phúc cho người dân và phấn đấu xếp hạng Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng qua các năm”-ĐB Cảnh nói.

Bên cạnh đó, ĐB Nguyễn Văn Cảnh cũng quan tâm đến định hướng về văn hóa-xã hội trong dự thảo Nghị quyết: “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa quốc gia bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa”.

Theo ĐB Cảnh, trong thiết chế văn hóa phải có những người hiểu về văn hóa thì các hoạt động văn hóa mới giảm bớt tính hình thức. Cần phát triển đội ngũ các chuyên gia về văn hóa, là những người hiểu biết sâu sắc về văn hóa, những nhà nghiên cứu, đam mê trong hoạt động văn hóa. Họ sẽ tham gia đóng góp vào các chính sách về văn hóa, bình luận những vấn đề văn hóa đương đại, góp phần giải quyết các vấn đề về đời sống tinh thần đặt ra.

Khi được công nhận, họ sẽ được “danh chính, ngôn thuận” nói về văn hóa, đóng góp vào xây dựng chính sách về văn hóa, các hoạt động văn hóa, giúp cho mọi người có cái nhìn rõ hơn về thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội. Qua đó, góp phần duy trì văn hóa tốt đẹp, điều chỉnh những thứ lai căng, hạn chế xuống cấp về đạo đức; đề xuất tiếp thu tinh hoa văn hóa các dân tộc trên thế giới và văn minh nhân loại phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Vì vậy, ĐB Cảnh đề nghị bổ sung nội dung “phát triển đội ngũ các chuyên gia về văn hóa” sau đoạn “thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá” trong dự thảo Nghị quyết.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Tình nguyện xây dựng làng hạnh phúc

Tình nguyện xây dựng làng hạnh phúc

Với mong muốn chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa TP.Tuy Hòa (Phú Yên) thành địa phương có chỉ số hạnh phúc cao, Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên thực hiện thí điểm Làng hạnh phúc tại thôn Minh Đức (xã Hòa Kiến,TP.Tuy Hòa).

Có thể bạn quan tâm

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Thời sự

(GLO)- Sáng 27-11, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị thiết kế lại một số nội dung để giảm chi phí - tăng hiệu quả - quản trị theo rủi ro, nhưng vẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao 50 tấn hàng hóa hỗ trợ Gia Lai khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội hỗ trợ Gia Lai 50 tấn hàng hóa

Thời sự

(GLO)- Sáng 26-11, đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiếp đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ hàng hóa giúp tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

Thời sự

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

Thời sự

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null